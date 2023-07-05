BKN301 تعزز دورها في نمو قطاع التكنولوجيا المالية بمصر

أعلنت BKN301، إحدى الشركات المتخصصة في تزويد حلول المدفوعات والخدمات المصرفية كخدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توسيع عملياتها في جمهورية مصر العربية عبر افتتاح مكتب جديد لها في العاصمة القاهرة مؤخراً.

تأتي هذه الخطوة بهدف إحداث نقلة نوعية في الأسواق المالية بالدولة، وتُتيح لشركة BKN301 تقديم حلولها المصرفية وحلول المدفوعات الرقمية المتقدمة في جمهورية مصر العربية.

ويتماشى هذا التوسّع مع رؤية مصر 2030 التي تشكل خارطة طريق للمبادرات الحكومية لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع، بالاستفادة من الموقع الجغرافي الحيوي للبلاد والذي يتيح الوصول إلى أسواق شمال أفريقيا.

يُتيح افتتاح مكتب BKN301 الجديد في القاهرة ترسيخ مكانة الشركة الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية المفتوحة والمدفوعات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعزز قدرتها على توفير منظومة دفع شاملة تتكامل مع البنية التحتية الحالية وتدفقات البيانات. وتُمكّن BKN301 عملاءها من الشركات من تعزيز تجربة المستخدم النهائي وتعزيز آليات تحقيق الدخل من خلال دمج حلول التكنولوجيا المالية في منظوماتهم.

كما عيّنت الشركة ماهيش باوليني-سوبرامانيا بمنصب الرئيس التنفيذي الجديد للشؤون التقنية لقيادة تطوير منصة BKN301 وحلولها، بالتوازي مع تعزيز حضور الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال افتتاح مكتبها الجديد.

ويحمل ماهيش باوليني-سوبرامانيا في جعبته سجلّاً مهنياً متميزاً مع الشركات الناشئة والمبتكرة، وينضمّ سوبرامانيا إلى عائلة BKN301 بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية بشركة Klar، وهي منصة خدمات مالية رقمية رائدة توفر بديلاً مجانياً للخدمات المصرفية التقليدية في المكسيك استناداً إلى أُسس شفافية وأمان الخدمات المصرفية.

وقبل ذلك، شغل سوبرامانيا منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية بشركة BlockFi، وهي منصة تقدم مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية، مثل المدفوعات وإدارة الثروات وخدمات الائتمان وحسابات العملات المُشفّرة لأكثر من 500 ألف عميل، إضافةً إلى أصول مُدارة تتجاوز 15 مليار دولار أمريكي.

كما تولّى على امتداد مسيرته المهنية مجموعة من الأدوار التنفيذية بعدد من الشركات المبتكرة، مثل Ubiquiti Networks وFactom وVocalocity (التي باتت تُعرف باسم Vonage Business). واحتفى تقرير The Financial Technology Report بسوبرامانيا بإدراجه ضمن قائمة أفضل 25 رئيساً تنفيذياً للشؤون التقنية للعام 2022.

وقال ستيفن موتشولي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BKN301: "يشهد قطاع التكنولوجيا المالية في مصر تطوراً ملحوظاً على مدى السنوات، ويسجل تنامي المدفوعات الرقمية والاستثمار الرقمي والأصول الرقمية والمصارف الرقمية.

وفي ظل هذه الاتجاهات، سيُحدث حضورنا في السوق المصرية تحوّلاً نوعياً في قطاع المدفوعات وتطبيقاته بفضل حلولنا المبتكرة، مثل 301wallet و301pay و301xb و301core التي ترتقي بتجارب التكنولوجيا المالية المدمجة وتوفر إمكانات دفع متقدمة. ونتطلّع إلى المساهمة في ازدهار وتطور قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة من خلال توفير خدمات مدفوعات عالمية المستوى، وتوسيع حضورنا ضمن عددٍ من الدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف موتشولي: "نُعرب عن سعادتنا بانضمام السيد ماهيش باوليني-سوبرامانيا إلى الشركة بمنصب الرئيس التنفيذي الجديد للشؤون التقنية. ونحن على يقين أنّ خبراته ومعارفه الواسعة وسجلّه الحافل بالنجاحات في العمل مع الشركات الناشئة والشركات المبتكرة سيدفعنا إلى آفاق جديدة للوصول إلى مستقبل مُشرق لشركتنا.

وتُشير آخر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى ارتفاع ملحوظ بنسبة 147% في عدد الأفراد الذين يمتلكون حسابات مصرفية وحسابات في البريد المصري، ومحافظ رقمية وبطاقات مسبقة الدفع بين عامي 2016 و2022.

وعليه، توسّعت قاعدة المستخدمين لأكثر 42 مليون شخص، يمثلون 64.8٪ من تعداد السكان الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فما فوق. ويُعدّ هذا النمو الملحوظ الذي شهده القطاع نتيجةً مباشرة لتطوير البنية التحتية، مثل الفروع المصرفية والبريدية ومؤسسات التمويل المُصغّر وأجهزة الصراف الآلي وأجهزة نقاط البيع ومزودي خدمات المدفوعات، لتتجاوز كثافة هذه الوحدات 1200 وحدة لكل 100 ألف شخص في العام 2022.

ويأتي هذا التوسّع الاستراتيجي لشركة BKN301 في مصر بعد افتتاح فرعها في العاصمة القطرية الدوحة في شهر سبتمبر العام الماضي، وشراكتها مع "ضامن للمدفوعات"، المنصة الرائدة في حلول الدفع الإلكتروني في مصر، والتي تقدم أكثر من 500 خدمة دفع مالي، تتضمن دفع تكاليف حجوزات الطيران وفواتير الخدمات وأقساط القروض وتحويل الأموال وغيرها.