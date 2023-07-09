تمهيد وتسويه طريق نجع سعيد وعزبة الألفي بدشنا

كلف عبداللاه الخبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، محمد المغربي رئيس قرية أبو مناع بحري بأعمال مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية، ابتدآ من مدخل نجع سعيد حتي عزبة الالفي وذلك وبواسطة معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا تيسيراً للحركة المرورية على المواطنين، وذلك فى إطار سعى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بقيادة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، لتذليل كافة العقبات، لسرعة إنجاز الأعمال، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، وخلق طرق مرورية ميسرة أمام حركة المواطنين.

وأوضح المغربي، أن حملة اليوم أسفرت على تسويه وتمهيدالطرق الرئيسية ومداخل القري التي تعوقوا الحركة المرورية.

فيما شنت الوحدة المحلية لقرية فاو قبلى عملية مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية وطريق مصر اسوان الزراعي ابتدآ من مدخل الحامدية حتي مدخل كوبري حلاوه وذلك وبواسطة معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا اللوادر وعربية رش المياه، تيسيراً للحركة المرورية على المواطنين، وذلك فى إطار سعى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بقيادة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، لتذليل كافة العقبات، لسرعة إنجاز الأعمال، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، وخلق طرق مرورية ميسرة أمام حركة المواطنين.

وأوضح عزت عمر رئيس الوحدة المحلية، أن حملة اليوم أسفرت على رفع القمامة ورش وتسويه وتمهيدالطرق الرئيسية ومداخل القري التي تعوقوا الحركة المرورية.

وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا واستمرارا للأعمال التى تتم على أرض الواقع والتى تستهدف صالح المواطنين والتيسير عليهم مؤكدًا بضرورة التواصل الفعال مع المواطنين وسرعة الاستجابة لاى شكوى او مطلب لاى مواطن طالما يصب فى المصلحة العامة والمتابعة الميدانية المستمرة من قبل رؤوساء المراكز والمدن لسير العمل وللوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.