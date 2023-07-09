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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المصري يواصل صحوته ويفوز على فاركو بثلاثية نظيفة في الدوري

المصري وفاركو
المصري وفاركو

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي تحت قيادة مدربه ميمي عبدالرازق صحوته في الدوري المصري الممتاز بعد فوزه علي فاركو بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على إستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر المسابقة. 

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وجاء الهدف الأول للفريق البورسعيدي من ركلة جزاء سددها محمد عبداللطيف جريندو في الدقيقة 6 من بداية أحداث المباراة، قبل أن يضيف عماد الدين بوبكر الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر اللقاء .

في الدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني سجل المحترف الكاميروني ايتوجا من كرة لوب معلنا عن الهدف الثالث للفريق البورسعيدي. 

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المصري البورسعيدي إلى النقطة 47 ليتقدم للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. 

في المقابل، يتوقف فاركو عند المركز التاسع بجدول ترتيب البطولة برصيد 41 نقطة. 
 

تشكيل المصري البورسعيدي أمام فاركو 


في حراسة المرمى: محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد عماد، عماد بوبكر، إسلام أبو سليمة، حسين السيد. 

في خط الوسط: عمرو موسى، زياد كمال، إسلام عطية.

في خط الهجوم: رجب عمران، مروان حمدي، جريندو.

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