الشباب السعودي يتعادل إيجابيا مع يابلونك التشيكي ودياً

حسم التعادل الإيجابى نتيحة المباراة الودية التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب والتي جمعت بينه وبين يابلونك التشيكي مساء اليوم الأحد استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

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وسجل هدف الفريق الكروي بنادي الشباب الوحيد في المباراة سعيد الربيعي.

مواعيد المباريات الودية للشباب السعودي

ومن المقرر أن يخوض الليوث مباراتان وديتان خلال معسكره في النمسا أمام السد القطري يوم 14 يوليو، فيما ستكون المواجهة الودية الأخيرة أمام ديبريتسيني المجري يوم 19 من شهر يوليو الجاري.

في سياق متصل يترقب نادي الشباب السعودي موقف كريستوف جالتيه، مدرب باريس سان جيرمان السابق، من تدريب الفريق الكروي خلفا لـ الإسباني فيسنتي مورينو.

وكان نادي باريس سان جيرمان أعلن إقالة مدربه جالتييه من تدريب الفريق الباريسي، ليقود الإسباني لويس إنريكي المهمة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.

ولا يدرب جالتييه أي نادي في الوقت الحالي، بعد نهاية مهمته مع باريس سان جيرمان، لكن تلقى عرضا من أحد أندية الدوري السعودي.

وأنهى فريق الشباب موسمه الماضي، في المركز الرابع في الدوري السعودي للمحترفين، ويهدف الفريق للاستعداد بقوة للموسم الكروي الجديد.

