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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

الأوقاف تنظم حملة توعوية وصحية لأطفال النشاط الصيفي بمسجد محمد موسى بالعجمي

بوابة الوفد الإلكترونية

أقامت مديرية أوقاف الإسكندرية حملة توعوية وصحية ضمن فعاليات البرنامج الصيفي للطفل ٢٠٢٣م،  بمسجد محمد موسي بالعجمي، بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، والشيخ محمد بلال مدير إدارة أوقاف العجمي والدخيلة، والدكتورة جيهان حسن مدير منطقة العجمي الطبية، وفريق الأطباء والتمريض المعاون لها، والشيخ أبو المعارف أحمد إمام وخطيب المسجد، وشهد الاحتفال حضورًا متميزًا واهتمامًا بالغًا بالبرنامج الصيفي للطفل.

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اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وقد أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي للطفل نشاط مشرف وجهد مشكور لوزارة الأوقاف، وأثبت فاعلية ونجاحًا منقطع النظير، ويعكس الدور الرائد لوزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي.

فيما أكد مدير مديرية أوقاف الإسكندرية أن البرنامج الصيفي لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا.

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