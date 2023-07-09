وزير البترول: تسريع وتيرة الأعمال التنفيذية بمجمع السليكون

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اهتمام القيادة السياسية الكبير، بمشروع مجمع إنتاج السيليكون المقرر إقامته بمدينة العلمين الجديدة.

أضاف الوزير خلال الاجتماع الذى عقده لمتابعة الإجراءات الجارية لتنفيذ مشروع المجمع، أن المجمع من المشروعات القومية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من مواردنا التعدينية مثل الكوارتز المادة الخام لهذا المشروع لتصنيع السيليكون المعدنى كمرحلة أولى.

وأشار إلى أن أهمية المشروع تتطلب الإسراع بوتيرة الإجراءات التنفيذية لتقدم العمل بالمشروع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة واتباع نهج غير تقليدى ومختلف فى تنفيذ هذه الإجراءات بما يضمن الإسراع بتنفيذها، لافتاً إلى إن الفترة الماضية شهدت خطوات تأسيس الشركة المنفذة المشروع وتحديد الأولويات الخاصة بتنفيذه.

وشهد الاجتماع متابعة إجراءات الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من المشروع لإنتاج السليكون المعدنى، والتى استعرضها الدكتور أمجد كامل رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون، موضحاً الإجراءات الجارية لاختيار استشارى التنفيذ والمقاول العام للمشروع وتوريد المادة الخام ومدخلات الإنتاج اللازمة، وقد تم تأمين المادة الخام للمشروع من الكوارتز النقى من مناطق امتياز هيئة الثروة المعدنية.

حضر الاجتماع المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والدكتور محمد الباجورى مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية، والجيولوجى هانى مصطفى رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية، والمهندس محمد السعداوى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس عيد مهلل العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية للسبائك الحديدية.