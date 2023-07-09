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الأحد 09/يوليو/2023 - 08:20 م 7/9/2023 8:20:18 PM

البطاقة الائتمانية أو المشتريات لها مشاكل متعددة خاصة لمن لا يعرف طبيعة البطاقة أو كيفية استخدامها، لهذا نرصد لكم 12 خطوة لتجنب مشاكل بطاقة المشتريات؟

والبطاقة الائتمانية عبارة عن قرض مخصص للمشتريات فقط، ويعطى البنك فترة سماح 55 يومًا، ليس من تاريخ الشراء، وإنما من تاريخ غلق فترة المعاملات السابقة وبداية المعاملات الجديدة والتى قد تبدأ من يوم 1 من كل شهر أو من يوم 6 من كل شهر.

ولتجنب مشاكل البطاقة يأتى قبل صدور البطاقة هي:

< وضع خطة ادخارية طويلة المدى والاحتفاظ بمبالغ شهرية للطوارئ كحلول مالية.

< معرفة الرسوم والالتزامات المترتبة ببطاقات الائتمان قبل الحصول عليها والتأكد من استيعابها وفهمها.

< وضع الخطة المالية السنوية التى تمكنك من فهم الالتزامات، ومقارنتها بالدخل.

< فهم جيد لمواعيد السداد، وغرامات التأخير، وطريقة السداد متى يتم التسجيل فى الحساب؟

< عدم التأثر بمندوبى التسويق فى البنوك حيث هدفهم هو بيع أكبر عدد من البطاقات الائتمانية.

< احرص على قراءة العقود والكتيبات التوضيحية ومراجعة المواقع الالكترونية للبنوك من أجل معرفة الرسوم والاشتراطات بدقة.

أما بعد صدور البطاقة الائتمانية فيجب على كل عميل حامل لهذه البطاقة التالي:

< الالتزام بموعد سداد الأقساط الشهرية لتجنب فوائد وغرامات التأخير.

< مراجعة كشوف الحساب بدقة شهريا.

< عدم الاكتفاء بسداد الحد الادنى للبطاقات الائتمانية ظنًا بأن ذلك يجنب الفوائد، حيث يجب سداد المبلغ المستحق بالكامل لتجنب الفوائد.

< تجنب الاستخدام الزائد عن الحاجة، وخاصة لأغراض استهلاكية أو ترفيهية يمكن الاستغناء عنها.

< تجنب الحصول على عدد كبير من البطاقات الائتمانية، دون حاجة العميل إليها، حتى لا يفاجأ العميل بتراكم الرسوم السنوية وغرامات التأخير.

< عدم الانسياق وراء إغراءات البنوك فى زيادة الحد الائتمانى للبطاقة الائتمانية بشكل مبالغ فيه لأن توافر تلك المبالغ يحفز على الشراء بشكل مفرط.

وفى النهاية معرفة كيفية استخدام بطاقة المشتريات أو الائتمانية يجنب العميل الكثير من المشاكل، وتراكم الديون، وعدم الدخول فى نزاع ومشاكل قانونية مع البنك، وقد تؤدى إلى إضافة اسم العميل إلى قائمة «آى سكور» والتى تعيق تعاملاته مع البنوك فيما بعد.