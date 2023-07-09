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الأحد 09 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا تقضي على زعيم داعش "أبو أسامة المهاجر" في شرق سوريا

الجيش الأمريكى
الجيش الأمريكى

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، أنها قتلت زعيم تنظيم داعش "أبو أسامة المهاجر" في شرق سوريا بغارة جوية نفذت يوم 7 يوليو الجاري.

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وعلى حسابها على "تويتر"، نشرت قيادة المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الأمريكي "سنتكوم" بيانا، أكدت فيه أن الجيش الأمريكي شن غارة في شرقي سوريا أدت إلى مقتل زعيم داعش.

 

ملتزمون بهزيمة داعش

ونقلت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى عن قائدها، الجنرال مايكل كوريلا، أنها لا تزال ملتزمة بهزيمة داعش في المنطقة كلها.

وشددت على أن داعش لا يزال يمثل تهديدا ليس لدول المنطقة فحسب بل لخارجها أيضا.

ولفتت إلى أنه لا توجد أي إشارة عن مقتل مدنيين في الغارة، لكنها أكدت أن التحالف المناهض لداعش يدرس تقارير عن إصابة مدني في الغارة.
واعتبرت أن مقتل زعيم داعش سيحد من قدرة داعش على تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية.

وقالت إن عمليات "سنتكوم" ضد داعش بالتعاون مع شركائها في سوريا والعراق ستستمر من أجل الوصول إلى هدف هزيمة التنظيم بشكل تام.

وذكرت أن عملية قتل زعيم داعش تمت الجمعة عبر طائرة مسيّرة من طراز "MQ-9"، وهي نفس الطائرة التي تعرضت لـ"التحرش" من قبل طائرة حربية روسية في مواجهة استمرت ساعتين.

يذكرأن،  أعلنت الولايات المتحدة فى فبراير 2022  القضاء على زعيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمى القرشي فى عملية عسكرية شمال غربى سوريا، بعد أقل من 3 سنوات على توليه قيادة التنظيم.

واستهدفت الغارة القرشى فى منطقة أطمة بريف إدلب الشمالى، على بعد نحو 15 ميلاً من قرية باريشا، حيث تم القضاء على البغدادى.

 

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