داليا شوقي عروس البحر تلهو بالقواقع والنجوم على الشاطيء

خضعت الفنانة داليا شوقي لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها محبيها ومتابعيها، بصور جديدة أثناء الأستمتاع بعطلتها، وذلك عبر حسابها الرسمي علي مواقع التواصل الأجتماعي.

داليا شوقي

داليا شوقي

داليا شوقي عروس البحر تلمع علي إحد شواطئ كينيا

لفتت داليا شوقي الأنظار بإطلالة مثيرة وساحرة، في صور جديدة على الشاطئ وبجوارها عدد كبير من نجم البحر، مرتدية مايوه مع كاش مايوه باللون الوردي، ويتكون من توب وجيب، مما أبرز رشاقتها وجمالها، وكتبت معلقة: "أنا حورية البحر رسميا".

داليا شوقي

داليا شوقي تعكس جمالها بملامح طبيعية ساحرة

اعتمدت داليا شوقي تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها صففت شعرها على طريقة الضفائر الأفريقية، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل واللون النود في الشفاه.

داليا شوقي

داليا شوقي تلهو بنجوم وقواقع البحار في أحدث ظهور لها

وبدت داليا شوقي مسطحة على الرمال وتضع فوق جسدها نجم البحر، كما ظهرت في صورة أخرى تمسك بقوقعة كبيرة وتسمع صوتها.

داليا شوقي

داليا شوقي

فيلم "5 جولات"

من ناحية أخري، تنتظر داليا شوقي عرض أحدث أعمالها فيلم "5 جولات".

فيلم "5 جولات"

أحداث فيلم "5 جولات"

ويتناول فيلم خمس جولات، عدة موضوعات عامة، تخص هذا الجيل من الشباب، منها مناقشته للعبة الـ MMA، وهي موضوع ضمن موضوعات العمل، لكن الفيلم لا يتحدث عنها بشكل منفرد.

أبطال فيلم "5 جولات"

"خمس جولات"، من بطولة آدم الشرقاوى ونور خالد النبوي وماجد المصري ومصطفى درويش، ومطرب الراب آر سين، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج مازن أشرف.

أبطال فيلم "5 جولات"

يشار إلى أن داليا شوقي عرض لها مؤخرا مسلسل "وبينا ميعاد" من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة ومشاهير الفن، من تأليف وإخراج هاني كمال.

مسلسل "السفاح"

كما تنتظر داليا شوقي عرض مسلسل "السفاح" الذي يقوم ببطولته أحمد فهمي وركين سعد ومن إخراج هادي الباجوري.