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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الأمريكي يشدد على حل الدولتين كطريق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع السي ان ان

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" عن اعتقاده الراسخ بأن مبدأ حل الدولتين يعد المسار الصحيح للمضي قدمًا في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 

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وأكد بايدن أن الوضع الحالي ليس كله مشكلة إسرائيل، ولكنه جزء من المشكلة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يؤيدون الاستيطان في أي مكان. وأضاف أنهم ليس لديهم الحق في التواجد في تلك المناطق.

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حث رئيس الوزراء الإسرائيلي لاتباع طريق الاعتدال والتغيير

وأشار بايدن إلى أن الحوار مستمر مع الأطراف المعنية، وأنهم يعملون على تهدئة التوترات وتشجيع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، على اتباع طريق الاعتدال والتغيير.

 

يأتي هذا التصريح بعدما أعربت الولايات المتحدة في وقت سابق عن قلقها من سياسة الاستيطان الإسرائيلية الجديدة ودعت إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها والعودة إلى الحوار الهادف لوقف التصعيد.

 وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على ضرورة الالتزام بالتزامات إسرائيل فيما يتعلق بنظام الاستيطان والحوار البناء.

يعتبر موقف الرئيس الأمريكي تأكيدًا لموقف الإدارة الأمريكية بشأن أهمية مبدأ حل الدولتين كطريق لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. 

وتظهر تصريحاته التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الأطراف المعنية لتحقيق تقدم حقيقي في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.

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