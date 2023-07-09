أشرف صبحي: نسعى لزياده موارد الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية بمجموعة عمل لبحث آليات تطوير العمل بالاتحاد خلال الفترة المقبلة وذلك بعد فوزه بالمنصب رسميا خلال الفترة الماضية ولمده أربع سنوات قادمه تنتهى فى ٢٠٢٧.

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صبحي يبحث استعدادات الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية للمشاركة بالالعاب العالمية

تطرق الاجتماع الى بحث الاستعدادات الخاصة بمشاركة الاتحاد فى دورة الالعاب العالمية الجامعية والتى تقام بمدينة تشينجدو بالصين خلال الفترة من ٢٧ يوليو الي ٨ اغسطس والمقرر عقد اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي علي هامشها.

وتناول اللقاء البحث عن سبل تعزيز وزيادة موارد الاتحاد المالية وذلك من خلال الحصول على جميع الحقوق فى التسويق لبطولات الاتحاد ، وأيضا من خلال البحث عن مجموعة من الرعاة لزيادة موارد وايرادات الاتحاد الافريقي للجامعات الرياضية خلال الفترة المقبلة.

كما بحث وزير الرياضة بعض الامور الخاصة باستعدادات الاتحاد الافريقي للجامعات للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين على تأسيسه والتى تتوافق مع احتفال الاتحاد المصري للجامعات بالذكرى الخميس أيضا على تأسيسه.

وكان الدكتور أشرف صبحي قد حصل دعم وتأييد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي ويعد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أول وزير مصري يفوز بمنصب رئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية.

حضر الاجتماع عمر بلبع مستشار الوزير للشئون الاقتصاديه والمشروعات، والاستاذ محي معروف رئيس الادارة المركزية للتمويل والاستثمار الرياضي بوزارة الرياضة، والاستاذ مصطفي مجدي معاون وزير الشباب للسياسات والتنمية الشبابية، والدكتور عصام سراج الدين رئيس الوحدة الاقتصادية بوزارة الرياضة ، والدكتور احمد فاروق استاذ الادارة الرياضية جامعة حلوان وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات .



صبحي يشهد انطلاق الموسم الخامس لمشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة "YLY"



في سياق آخر شهد وزير الشباب والرياضة عبر خاصية الفيديو كونفرانس انطلاق تنفيذ المرحلة الخامسة من مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة " YLY " والذي تستضيفه المدينة الشبابية بدمياط الجديدة ، ويشارك بالمرحلة الخامسة من المشروع "١٢٥" شاب وفتاة من شباب المشروع من مختلف محافظات الجمهورية .

وأكد صبحي خلال لقائه بشباب مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة" YLY" ومداخلته معهم على مدي اهتمام الوزارة بهذا المشروع، كونه واحد من المشروعات الهامة التى تنفذها الوزارة منذ انطلاق المشروع عام ٢٠١٨.

الجدير بالذكر ان هذا المعسكر يأتى فى مستهل إنطلاق الموسم الخامس للمشروع، وبحضور مسئولى المحافظات ومسئولى اللجان المركزية، وسوف يقام خلال المعسكر برنامج تدريبي وتأهيلي للشباب عن القيادة وريادة الأعمال، وتدريبات للجان داخل المشروع .