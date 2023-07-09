إطلاق نار على سيدة قرب محطة القطار في القدس

أٌصيبت سيدة فلسطينية، مساء اليوم الأحد، جراء إطلاق النار عليها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بزعم محاولة تنفيذها عملية طعن في المدينة.

حي الشيخ جراح

وحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، أظهرت مقاطع فيديو إصابة سيدة، إثر إطلاق النار صوبها قرب محطة القطار الخفيف في حي الشيخ جراح، دون أن يتسنى معرفة طبيعة إصابتها، أو هويتها، وقد أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الاحتلال اعتقل سيدة فلسطينية تبلغ من العمر 60 عامًا بعد إطلاق النار عليها وإصابتها بجراح بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن السيدة الفلسطينية التي تم إطلاق النار تجاهها قرب حي الشيخ جراح بالقدس مصابة بجروح متوسطة في الأطراف السفلية، بعد اعتداء قوات الاحتلال عليها بزعم محاولة تنفيذها عملية طعن رغم كبر سنها.

وعلى الجانب الآخر، زعمت وسائل إعلام عبرية أن سيدة فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن في محطة للقطار الخفيف في القدس بالقرب من مقر الشرطة، وأطلق حارس الأمن النار في اتجاهها وأصابها بجروح طفيفة، ولم تقع إصابات في الحادث وتم استدعاء العديد من أفراد الشرطة إلى مكان الحادث وأغلق المكان بغرض فحص النتائج والتحقيق في العملية.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: نتحدث مع الإسرائيليين بانتظام ونأمل أن يستمر نتنياهو في التحرك نحو الاعتدال، فحكومة بنيامين نتنياهو هي الأكثر تطرفًا منذ حكومة جولدا مائير، وفيها وزراء هم الأكثر تطرفًا الذين رأيتهم في حياتي، سموتريش وبن جفير هما جزء من مشكلة الضفة الغربية.