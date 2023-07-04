حماية القدس ومقدساتها قاعدة ينطلق منها الأردن للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية

قال المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير الأردني في مصر أمجد العضايلة، الثلاثاء، إنّ الأردن مستمر ببذل كل الجهود لدعم الفلسطينيين ونصرتهم والحفاظ على القضية الفلسطينية في مقدم أولويات المجتمع الدولي.



وأكّد العضايلة خلال كلمته في اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، إثر العدوان الإسرائيلي على جنين في الضفة الغربية المحتلة، بتنسيق فلسطيني أردني مصري، أن حماية القدس وهوية القدس ومقدساتها ستبقى قاعدة ينطلق منها الأردن في التصدي لكل الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الهوية الإسلامية والفلسطينية للقدس والأراضي المحتلة.

وأضاف، أن الأردن يؤيد ما تتخذه القيادة الفلسطينية للتحرك ضد ما تشهده الأراضي الفلسطينية من اعتداءات إسرائيلية.

وبين العضايلة، أن فلسطين ستبقى قاسما مشتركا وقضية مركزية نجتمع حولها ولأجلها ونصرة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأشار، إلى أن العدوان الإسرائيلي الذي يطال جنين بمكانتها ورمزيتها ونضال أهلها الصامدين كما هم أهل كل فلسطين في عدوان تضيف به إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بسلوكها المرفوض وباقتحامها المدان.

وتابع، أن "استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الأبرياء دليل جديد لقائمة جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي وهي اعتداءات تراكم المآسي وتعمق المعاناة وتزيد من فرص فقدان الأمل في إمكانية تحقيق السلام العادل والشامل مما يهدد بتفحير دوامة أكبر من العنف لطالما حذرنا من تبعاتها الكارثية على المنطقة والعالم".

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