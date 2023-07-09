6 فوائد مذهلة لزيت الزيتون.. لن تستغني عنه من اليوم

يضيف البعض زيت الزيتون على العديد من الوصفات؛ لإضافة نكهة لذيذة، بالإضافة إلى أنه أقل سعرات حرارية عن الزيوت الآخرى، كما يحتوي على العديد من الوفائد المذهلة، وفيما يأتي نقدم لك أبرز فوائد زيت الزيتون، التي ستجعلك لن تستغني عنه أبدًا.

زيت الزيتون

فوائد زيت الزيتون لجسمك

تقليل مخاطر السكتات الدماغية

تحدث السكتة الدماغية بسبب اضطراب تدفق الدم إلى الدماغ. يمكن أن يكون سبب الاضطراب نزيفاً أو جلطة دموية ونتيجة لذلك، تعد السكتات الدماغية ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعاً في معظم البلدان المتقدمة بعد النوبات القلبية.

ووجدت العديد من الدراسات أن استخدام زيت الزيتون قد يقلل من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 40%.

والسبب الرئيسي هو أن الأشخاص الذين يستخدمون زيت الزيتون البكر الممتاز يزيدون بشكل أساسي من استخدام الدهون الصحية للقلب في نظامهم الغذائي الأحادي غير المشبع. يؤدي الجمع بين الدهون الصحية وتقليل الإجهاد التأكسدي والنظام الغذائي الصحي دائماً إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

تحسين صحة العظام

زيت الزيتون البكر الممتاز غني بالبوليفينول، ويمكن أن يمنع فقدان العظام مع تقدم العمر، والأشخاص الذين يستهلكون زيت الزيتون البكر الممتاز لديهم مخاطر أقل للإصابة بكسور العظام، خاصةً بالنسبة لكبار السن.

تقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر

مرض الزهايمر هو حالة تنكسية عصبية ناتجة عن تراكم لويحات بيتا أميلويد في خلايا دماغك. زيت الزيتون البكر الممتاز لديه القدرة على تقليل أو حتى إزالة اللويحات علاوة على ذلك، يميل نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي الغني بزيت الزيتون البكر الممتاز إلى تحسين وظائف المخ.

خصائص مضادة للجراثيم

يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على عناصر غذائية يمكن أن تمنع أو تقتل البكتيريا الضارّة في جسمك بشكل فعّال. على سبيل المثال، يمكن منع قرحة المعدة والبكتيريا المسببة للسرطان، Helicobacter Pylori، من خلال الاستخدام المستمر لزيت الزيتون البكر الممتاز.

حتى 40 جراماً من زيت الزيتون البكر الممتاز يومياً، يمكن أن يقضي تماماً على البكتيريا الضارة في جسمك.

يساعد على إنقاص الوزن

يعتقد البعض أن تناول زيت الزيتون يمكن أن يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن؛ ومع ذلك، فإن الأمر عكس ذلك تماماً. أظهر العديد من الدراسات أن الأنظمة الغذائية التي تشتمل على استخدام زيت الزيتون تميل إلى تحقيق نتائج إيجابية على وزن الجسم. تؤدي معظم الأنظمة الغذائية التي تحتوي على زيت الزيتون البكر الممتاز في النهاية إلى إنقاص الوزن، وتظهر آثار فقدان الوزن سواء كنت تستخدمين زيت الزيتون البكر الممتاز كزيت للطبخ أو تستخدمينه فقط للتزيين (على سبيل المثال، على المتبلات والسلطة وغيرها).

تقليل مخاطر التهاب المفاصل الروماتويدي

هو مرض مناعي ذاتي يؤدي إلى تشوه المفاصل وألمها، ويحدث عادةً عندما يبدأ جهازك المناعي في مهاجمة الخلايا التي تبدو طبيعية، ويميل زيت الزيتون البكر الممتاز إلى تقليل الإجهاد التأكسدي وتحسين علامات الالتهاب لدى مرضى التهاب المفاصل. إذا قمت بدمج زيت الزيتون مع زيت السمك، يمكن زيادة التأثيرات المضادّة للالتهابات.