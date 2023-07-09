تفاصيل "نعمة الأفوكاتو" لـ مي عمر

تستعد الفنانة مي عمر لتصوير مسلسلها الجديد "نعمة الأفوكاتو" حيث انتهت الفنانة مي عمر من التحضيرات النهائية لشخصية "نعمة الأفوكاتو"، ومن المقرر أن التي تشارك مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" في الماراثون الرمضاني القادم لعام 2024.

ويعد مسلسل نعمة الأفوكاتو" البطولة المطلقة الثانية في حياة الفنانة مي عمر الفنية، حيث قادمت مي عمر البطولة الأولي من خلال مسلسل "لؤلؤ" وحظى المسلسل على استحسان الجمهور.

وقررت الشركة المنتجة لمسلسل “نعمة الافوكاتو” بدأ التصوير خلال الشهر الحالى بعد الاستقرار على أغلب فريق العمل، المشارك فى أحداث المسلسل.

نعمة الأفوكاتو

"نعمة الأفوكاتو"، بطولة: أحمد زاهر، سلوى عثمان، سامى مغاوري، طارق النهري، ولبنى ونس، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية نعمة التي تعمل محامية ولكن تمر حياتها بالعديد من الأزمات، كم أنها ستظهر منفصلة عن زوجها الذي يقدم دوره أحمد زاهر.

ويذكر أن شاركت الفنانة مى عمر فى الموسم الرمضانى الماضى فى مسلسل "علاقة مشروعة"، مع النجم ياسر جلال، ومن تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعي.