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الأحد 09 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ يدرس تقديم عرض جديد للتعاقد مع هاري كين

هاري كين مهاجم توتنهام
هاري كين مهاجم توتنهام

 ينتظر توتنهام عرضًا جديدًا من نظيره بايرن ميونخ للتعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين، بعدما قدم الفريق البفاري عرض أول خلال الأسبوع الماضي وتم رفضه قبل السبيرز.

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 وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بايرن ميونخ يدرس تقديم عرض جديد لتوتنهام بقيمة 80 مليون يورو للتعاقد مع كين.

 

وأكدت الصحيفة البريطانية أن إدارة السبيرز قامت برفض العرض الأول من البفاري بسبب ضعف القيمة المالية والتي بلغت 70 مليون يورو فقط.

 

  وأكدت "ديلي ميل" أن بايرن يرغب في إنهاء التعاقد مع كين لتدعيم الخط الهجومي، بعد معاناة الفريق بسبب رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة خلال الميركاتو الماضي.

 

 وشددت على أن البايرن لن يقوم برفع القيمة المالية لهذا العرض، مما يجعلها الفرصة الأخيرة أمام توتنهام من أجل الموافقة على العرض الألماني.

 

 وكان المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني للبفاري، قد تواصل مع كين من أجل تشجيعه على الانتقال للبايرن والضغط على توتنهام.

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