عاجل
قبل المصيف.. اعرف الإسعافات الأولية لحروق القنديل الإسماعيلي يٌصدر عقوبات رادعه على ثنائي  الفريق "لهذا السبب" التفاصيل والشروط وقواعد القبول.. قبول دفعة جديدة بالأكاديمية والكليات العسكرية
الأحد 09 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

مي سليم تكشف التطورات الصحية لشقيقتها دانا حمدان بعد تعرضها لوعكة شديدة

دانا حمدان
دانا حمدان

أوضحت الفنانة مي سليم تطورات الحالة الصحية لشقيقتها دانا حمدان، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية.

 

 دانا حمدان 

تعرضت دانا حمدان لوعكة صحية شديدة

كشفت مي سليم من خلال تصريحات لها قائلة إن دانا حمدان شقيقتها أصيبت بتسمم ونقلت على أثرها للمستشفى، مشيرة: "حالت دانا تحسنت الآن الحمد الله وخرجت من المستشفى وهى تتواجد في المنزل حاليا".

 دانا حمدان 

دانا حمدان تثير الجدل بمسابقة ديكور 

من ناحية أخرى، كانت دانا حمدان شقيقة الفنانة مي سليم أثارت الجدل مؤخرا بسبب فيديو نشرته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لتعلن عن مسابقة لمهندسين ديكور شباب.

بدأ الأمر في ثاني أيام العيد عندما نشرت فيديو لتحكي فيه أنها ستنتقل إلى شقة جديدة، ولديها أفكار كثيرة لديكور المنزل لكنها تحتاج لمهندس ديكور لرسمها، وأعلنت أن لديها فكرة مسابقة لمهندسين من شباب الخريجين بشرط أن يعملوا كمجموعة سويا.

txt

مي سليم حافية القدمين في أخر ظهور قبل الحادث

دانا حمدان تعرضت لهجوم عنيف من قبل رواد السوشيال

ووضعت دانا حمدان شقيقة الفنانة مي سليم شروطا منها أن هناك ميزانية لا يمكن الخروج عنها ووقت محدد، والفكرة أن يتمكن الشباب من إنهاء المنزل في وقت محدد مثلما يحدث في بعض البرامج الأجنبية، وبدورها ستقوم بنشر صور وفيديوهات للمنزل قبل وبعد التنفيذ لتدعم الشباب، وفي نهاية الفيديو قالت إنها تتقبل أي هدايا كإعلان مثل الأجهزة منزلية.

 دانا حمدان 

وتلقت دانا حمدان على هذا الفيديو تعليقات كثيرة وهجوم عليها، البعض اتهمها أنها تستغل الشباب دون أن تعطيهم أي مال، فيما تذكر البعض برنامجها في رمضان الذي ذهبت فيه لزيارة بعض الأشخاص للإفطار عندهم.

txt

دانا حمدان تكشف لـ "الوفد" الحالة الصحية لشقيقتها مي سليم بعد الحادث المروع

انزعجت دانا حمدان من هذه التعليقات وقامت بحذفها ومنع كتابة أي تعليق جديد على الفيديو، وظهرت في فيديو آخر لترد على هذه التعليقات والاتهامات وقالت إنها لأول مرة تتعرض لمثل هذا الأمر، مشيرة إلى أنها في كل مرة كانت تدعم أي مشروع لا تتلقى أي أجر عليه.

من جانب آخر، ذكرت دانا حمدان أنها قامت بجولات لدعم السياحة في مصر دون أي مقابل، أما فكرة برنامجها فهي لم تكن تحتاج لشخص يدعوها للإفطار، وحتى فكرة ديكور منزلها لديها أصدقاء كثيرون مهندسي ديكور عرضوا مساعدتها، لكن هي فكرت في أن تساعد شباب الخرجين وتدعمهم، وقد تنجح الفكرة وتتطور وتجد راعين لها وتقدم مساعدات لأسر تحتاج للمساعدة.

 دانا حمدان 

واختتمت دانا حمدان الفيديو لتؤكد أن أكثر ما أحزنها هو بعض الشباب الذين أرسلوا لها للاشتراك في مسابقتها، وقالت إنها بسبب هذه التعليقات ستتراجع عن فكرة تقديم المساعدة مضيفة: "بتكرهوا الواحد في كل حاجة بيعملها، كرهتوني أني أعمل أي خير كرهتوني أعمل حاجة حلوة".

مواد متعلقة

تأجيل مهرجان السينما العربية لهذا الموعد

فستان مي عمر يعكس قوامها الممشوق

مي سليم مثيرة بالأسود اللامع (صور)

دانا حمدان تكشف لـ "الوفد" الحالة الصحية لشقيقتها مي سليم بعد الحادث المروع
الجريدة الورقية