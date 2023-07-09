صحة سوهاج تشيد بحصول وحدة " pcr" بمستشفي أخميم على شهادة إعتماد الجودة

أشاد الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بحصول وحدة pcr بمستشفي أخميم المركزي علي شهادة الإعتماد والكفاءة الفنية للبرنامج العالمي لضبط الجودة (covid eqas)، بنسبة نجاح 100 ٪، إستكمالا لمسيرة النجاح والإعتماد لدي المنظمات الصحية العالمية

يأتي ذلك في إطار الإهتمام الدائم بتقديم خدمات طبية بجودة عالية للمواطنين، وتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ودعمهم الكامل لتطوير تلك الخدمات

وتقدم الوحدة خدمات تحاليل فحص الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد لحالات الإشتباه و الإصابة بمختلف مستشفيات المحافظة وكذلك فحص فيروس كورونا للمسافرين واستخراج الشهادات الصحية لهم .

ومن جانبه وجه الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بتكريم الكوادر الطبية والفنية التي تعمل بها متمنيا لهم مزيد من التقدم والنجاح الدائم .