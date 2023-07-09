حظر مسيرة المعارضة في زيمبابوي لهذا السبب

حظرت الأجهزة الأمنية في زيمبابوي، مسيرة للمعارضة كان مقرر انعقادها اليوم في بيندورا، على بعد 90 كيلو مترا شمال شرق هرارى.

وقالت الأجهزة الأمنية، إن المعارضة لن تبلغ عن هذا الاجتماع ضمن المهلة القانونية وهي سبعة أيام مقدما، موضحًا بأن الحظر جاءًا بسبب عدم وجود دورات مياه وطرق مهيأة للمكان.

وأضافت القوات، أن الحظر جاءًا بغرض الحفاظ علي صحة وسلامة أعضاء المعارضة، والتي تعد من أهم أولوياتنا، تزامنًا مع موعد الانتخابات الرئاسية المقرر انعقاده 23 أغسطس.

انتخب الرئيس إيمرسون منانجاجوا في عام 2018 بعد أن خلف روبرت موغابي في عام 2017 ، وهو مرشح لخلافته. خصمه الرئيسي هو نيلسون تشاميسا. تسعة مرشحين آخرين يتنافسون للرئاسة.

نندت المعارضة في زيمبابوي، بحالة الفوضي التي تشهدها البلاد، والتي تهدف القضاء علي المعارضة في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في غضون أشهر قليلة ، بعد شطب العديد من الناخبين من القوائم الانتخابية أو تسجيلهم في مراكز اقتراع بعيدة عن منازلهم.

ديفيد كولتارت أحد كبار المسؤولين في حركة المعارضة الرئيسية بزيمبابوي

قال ديفيد كولتارت، أحد كبار المسؤولين في حركة المعارضة الرئيسية بزيمبابوي، إن الجميع يريد التغيير ويسعي لتحقيقها، موضحًا بأن الحكومة إزالته من مركز الأقتراع حتي لا يشارك في الانتخابات المقبلة.

وأضاف كولتارت، أن البلاد تمر بحالة من الفوضي، الهدف منه إسقاطنا، مؤكدًا بأن الحكومة استهدفت أعضاء مجلس التعاون الجمركي عمدًا، ومن السهل تصنيف الانتخابات المقبلة بأنها كارثية.

وكانت اللجنة التنسيقية المركزية، نددت مسبقًا بوجود مخالفات وأخطاء عديدة في تسجيل الناخبين، وصفتها بـ"المخالفات الخطيرة".

حركة التغيير الديمقراطي

قال ويتنس دوبي، المتحدث باسم حركة التغيير الديمقراطي، إننا وجدنا مخالفات عديدة في تسجيل الناخبين، مضيفًا بأن الجمهور لا يعرفه ما إذا كنا سنجري انتخابات حرة وذات مصداقية أم لا.

زعم دوبي، أن المئات الزيمبابويين في جميع أنحاء البلاد موجودون في نفس القارب، مطالبين بضرورة فرض النظام علي الانتخابات.

قال رودني كيوا نائب رئيس مفوضية الانتخابات، في تصريحات صحفية، إننا لسنا مثاليين والجميع يخطأ والآن نقوم تصحيح كافة الأخطاء.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا قد وعد، يوم السبت ماضي، بالكشف عن موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية يوم الأحد ، والتي لا تزال غير معروفة حتى نهاية يوم الاثنين.

اتهم رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانجاجوا، دبلوماسيين غربيين بمحاولة زعزعة استقرار بلاده؛ بعدما وجهوا لنظامه انتقادات تتعلق بتزايد حالات العنف السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها العام المقبل.

وأكد الرئيس منانجاجوا في خطاب، نقله التليفزيون الوطني - أن بلاده ستسمح للدبلوماسيين المعتمدين في زيمبابوي بالإشراف على سير العملية الانتخابية، إلا أن إدارته لن تسمح بأي تدخل.

وقال: "إنه لأمر مؤسف للغاية أنه بينما تستعد زيمبابوي للانتخابات العامة لعام 2023، تسعى بعض القوى بالفعل للتأثير على الخطاب الوطني وزعزعة السلام والاستقرار الذي نتمتع به كدولة".

وأضاف الرئيس الزيمبابوي: "للأسف، ليس هذا بالأمر الجديد علينا.. إنه جزء من أجندة قديمة لتغيير النظام.. أولئك الذين قد يميلون منكم إلى إدامة هذا التدخل السافر في الشئون الداخلية لبلادنا مدعوون إلى التأمل ووقف هذه الممارسة غير اللائقة".

وشدد قائلا: "لندع شعب زيمبابوي يتمتع بحقه المطلق في اختيار قيادته.. إنه حقنا الديمقراطي، وهو حق ناضلنا من أجله، ونحافظ عليه ونحترمه وندعمه حرفيا".