صحة الشرقية تتابع نسب إنجاز أعمال التطوير بالمجلس الطبي العام

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، نسبة الإنجاز للأعمال الجارية في المجلس الطبي العام بالشرقية ومقره مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق.

وتفقد وكيل الوزارة يرافقه مديرة المجلس الطبي العام بالشرقية، ومدير المشروع، والإدارة الهندسية بالمديرية، مستجدات أعمال التطوير ونسب التنفيذ والإنجاز وفقاً للخطة الموضوعة، والتي بلغت أكثر من ٥٠ %، كما تم مناقشة بعض الأعمال المستحدثة، موجهاً بزيادة وتيرة الأعمال، لسرعة الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة كافة الأماكن المختلفة بالمجلس الطبى العام، مع التوجيه بسرعة تعديل بعض التقسيمات الداخلية، والتي تم الإتفاق عليها مسبقا لرفع الكفاءه التشغيلية، مع تعديل مدخل المجلس واستغلال جميع المساحات المتاحة، لاستيعاب أكبر عدد ممكن وسهولة دخول وخروج المواطنين المترددين على المجلس الطبي العام، مع التأكيد على وضع المكاتب الإدارية بعيداً عن العيادات الطبية وأماكن تلقى الخدمة.

وكلف الدكتور هشام مسعود مديرة المجلس بتكثيف المتابعة، ضماناً لسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وإعادة تقديم الخدمة من خلال الأماكن المطورة، وذلك لتوفير أماكن أكثر اتساعاً للانتظار، مما يحقق سيولة بالحركة ويقضي على تكدس المواطنين، ويساعد في زيادة القدرة الإستيعابية والخدمية للمجلس، والتي أصبحت ضرورة حتمية، نظراً لتزايد الوافدين عليه طلبا للخدمات الطبية، والتي تتضمن استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لذوي الهمم، والمناظرة الطبية لراغبي الحصول على الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة)، وغيرها من الخدمات الصحية.