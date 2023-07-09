ترقية 9 أعضاء بهيئةالتدريس وتعيين 9مدرسين بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة المنعقدة، برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من نهله السيد جمعه، محمد محمد الليثي بكلية طب الأسنان.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من احمد عاطف عبد الخالق بكلية الطب، نجوى ابراهيم الشناوي بكلية الآداب ، حسن دياب غانم ، حمزه السيد خليل بكلية التربية النوعية ، اسلام محمد جادو ، زينب فريد فؤاد ، بسمه محمود عبد الحميد بكلية التمريض.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من داليا وجيه فايز، عصمت مصباح يوسف بكلية التربية، عمرو محمد عبد النبي، ريهام محمود عبد القوى بكلية التجارة، هند على ابراهيم الجنش، رانيا خضر اسماعيل، انغام ابراهيم صادق بكلية طب الأسنان ، محمد وليد الميداني ، اسراء عبد الرافع شبل راضي بكلية التربية الرياضية.

والموافقة على منح (١٦١) درجة دبلوم، وعدد ( ١٥٠) درجة ماجستير ، وعدد ( ٩٣) درجة دكتوراه ، وعدد (٦) درجة دكتور الصيدلة المهنية