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الأحد 09 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

استخراج الآن نتائج الثالث المتوسط 2023 العراق الدور الاول pdf على موقع “نتائجنا”

استخراج الآن نتائج الثالث المتوسط 2023 العراق الدور الاول pdf على موقع “نتائجنا”

بوابة الوفد الإلكترونية

الطلاب في العراق يشعرون بتوتر وترقب كبير بسبب إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023. قد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنها ستعلن النتائج قريبًا بشكل رسمي ، هذه النتائج هي مرحلة انتقالية مهمة للطلاب إلى المرحلة الإعدادية، ولذلك فهي ليست مجرد أرقام على ورقة، بل هي البوابة إلى مستقبلهم الأكاديمي ، تابعونا لمعرفة آخر المستجدات حول نتيجة الثانوية العامة في العراق لعام 2023 الدور الأول.

نتائج الثالث المتوسط 2023

وزارة التربية والتعليم في العراق تعمل الآن على الانتهاء من مهام تصحيح الاختبارات النهائية، بهدف ضمان العدالة والصحة في النتائج ، وتتعلق هذه النتائج المنتظرة بجميع محافظات العراق، بما في ذلك بغداد الكرخ والرصافة ، سيتم الإعلان عن النتائج بشكل موحد على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، بعد العاشر من يوليو الحالي.

سيتمكن الطلاب من الوصول إلى نتائجهم بسهولة من خلال عدد قليل من الخطوات المنظمة، حيث يتم استخدام اسم المحافظة واسم المديرية واسم الطالب فقط ، ويهدف هذا الإجراء الأساسي إلى توفير الوقت والحد من القلق للطلاب وأولياء الأمور، ويتمكن الطلاب الناجحون من الاستمتاع بالعطلة ويتم تقديم فرصة ثانية للطلاب الذين لم ينجحوا في الجولة الأولى.

نتيجة الثالث المتوسط 2023 في العراق

بالنسبة للنتائج فالجدول أسفله يلخص كل شيء:

للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 ( اضغط هنا )

للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 ( اضغط هنا )

المحافظةالحالةرابط النتيجة
نتائج ثالث متوسط نينوىفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط ديالىفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط الكرخ 1في الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط الكرخ 2في الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط الكرخ 3في الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط الرصافة 1في الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط الرصافة 2في الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط الرصافة 3في الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط النجففي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط ذي قارفي الانتظارقريباً
نتائج ثالث متوسط القادسيةفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط صلاح الدينفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط واسطفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط اربيلفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط السليمانيةفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط دهوكفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط الأنبارفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط بابلفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط البصرةفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط كربلاءفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط كركوكفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط ميسانفي الانتظارقريباً
نتائج ثالث متوسط المثنىفي الانتظارقريبا
الجريدة الورقية