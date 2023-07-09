نشرة مرور الوفد.. تعرف على حركة السيارات بالقاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، ظهور كثافات مرورية متحركة وذلك بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار الخدمات المرورية على كل الطرق والمحاور لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.

وشهد الطريق الدائري زحامًا مروريًا من مؤسسة الزكاة إلى ما بعد نفق السلام بنحو 500 متر، وكذلك المتجه من المنيب إلى الأوتوستراد زحامًا متحركًا، كما شهد المحور تكدسات مرورية في اتجاه ميدان لبنان من أكتوبر، وكذلك محور صلاح سالم شهد زحاما متحركا في الاتجاهين وخاصة منطقة نفق العروبة، وشهد كوبري أكتوبر زحاما متحركا في الاتجاهين وخاصة منطقة المعلق ورمسيس.

وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق جسر السويس من منطقة ألف مسكن لطريق الإسماعيلية في الاتجاهين، كما شهد شارع السودان كثافات مرورية عالية وصولا إلى البحوث وشارع التحرير بالدقي وصولا إلى العجوزة.

كما تباطأت حركة السير بشارع الشهيد ومصطفى النحاس وطريق المنصة بمدينة نصر، وكذلك شوارع مكرم عبيد وعباس العقاد، كما شهدت وصلة المريوطية اتجاه المنيب أعلى الطريق الدائري ظهور تكدسات مرورية عالية.

وتباطأت حركة السير بمحور جوزيف تيتو وكوبري الهايكستب وصولا إلى الحرفيين، وتباطأت حركة السير أسفل دائري قليوب في الاتجاه نحو القاهرة وذلك بسبب اشتعال النيران في سيارة ملاكي أعلى الطريق.