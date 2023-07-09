أيمن محسب: تعديلات قانون الاستثمار تجذب الأجانب والمحليين

أكد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 مهم وجاذب للإستثمار ,وكنا نطمع أن يتضمن تعديلات أكثر من ذلك ولكن أن تأتى متأخرا أفضل من أن لأتأتى.

وأضاف" محسب"فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد خلال مناقشة مشروع القانون سالف الذكر أن إصدار الرخصة الذهبية لجميع المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار، تجذب الإستثمار وهو أمر جيد نادينا به منذ 3سنوات, كذلك منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، وهو ما يخدم تنفيذ أهداف الخطة الاستثمارية، موضحا أن مشروع القانون يعد نقلة كبيرة في سبيل القضاء على البيروقراطية، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

وتابع "محسب" الحكومة تفكر بشكل جيد ,وتعمل على تحفيز المستثمرين الأجانب والمحليين للإستثمار فى مصر