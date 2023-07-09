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الأحد 09 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

أيمن محسب: تعديلات قانون الاستثمار تجذب الأجانب والمحليين

النائب الوفدي الدكتور
النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب

أكد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017  مهم وجاذب للإستثمار ,وكنا نطمع أن يتضمن تعديلات أكثر من ذلك ولكن أن تأتى متأخرا أفضل من أن لأتأتى.

 

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مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون الاستثمار

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وأضاف" محسب"فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد خلال مناقشة مشروع القانون سالف الذكر أن إصدار الرخصة الذهبية لجميع المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار، تجذب الإستثمار وهو أمر جيد نادينا به منذ 3سنوات, كذلك منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، وهو ما يخدم تنفيذ أهداف الخطة الاستثمارية، موضحا أن مشروع القانون يعد نقلة كبيرة في سبيل القضاء على البيروقراطية، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

 وتابع "محسب" الحكومة تفكر بشكل جيد ,وتعمل على تحفيز المستثمرين الأجانب والمحليين للإستثمار فى مصر

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