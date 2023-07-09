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الأحد 09 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مشاهدات أغنية تاج لتامر حسني خلال 24 ساعة

بوستر فيلم تاج
بوستر فيلم تاج

سجلت أحدث أغاني الفنان تامر حسني “تاج”، أكثر من مليون مشاهدة، وذلك خلال 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية تاج تامر حسني 

تتضمن الأغنية أحداث فيلم تامر حسني الجديد “تاج”، من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع النابلسي، وتقول كلماتها" يا اهل الله لتحت عايزينها بكره تروح ايام الفحت ايام لخبطت احترت احبطت انا شملت اتخي اتاثرت انا النهارده تكحولت بجد اتكسرت اتدبست وفلست وعجزت وكده رسمي لبست ومهما بنادي على الهادي يا زبادي".

تعتبر أغنية “تاج” ثاني أغاني فيلم تاج لتامر حسني، حيث طرح الأولى بعنوان “هرمون السعادة” كلمات : احمد جابر الحان : على الخواجه، وتقول كلماتها"القعدة الليلة حلوة
والسكر فيها دايب
كل الصحبة الجميلة
متجمعين في ليلة
مش هنسيب حد يمشي
لسه السهرة طويلة

ما تيلا بينا نعيش شوية
لسه السنين الحلوة جاية
والحزن بح من النهاردة
عايزين دلع في كل ثانية

أرجوك ده إحنا استوينا
أرجوك ده إحنا اتهرينا
إيه يا عم الحظ مالك
ما تحس شوية بينا
ويا هرمون السعادة
اليوم ده ملوش إعادة
لو هتشربنا قهوة
أرجوك ماتكونش سادة

 

 

 

 

 

 

 

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