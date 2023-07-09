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الأحد 09 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم مستر إكس| إيرادات ضعيفة تجعله الأخير في شباك التذاكر

بوابة الوفد الإلكترونية

بلغت إيرادات فيلم مستر إكس، للفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، أمس، السبت، 663435 جنيها، وأصبح في المركز الرابع ضمن باقي أفلام موسم عيد الأضحى 2023.

 

تفاصيل فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، أوس أوس، تأليف أماني التونسي وأحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب وإنتاج أحمد السبكي.

 

وتدور أحداث فيلم مستر إكس، حول تتسبب عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

 

آخر أعمال الفنان أحمد فهمي

يذكر ان شارك الفنان أحمد فهمي، في الموسم الرمضاني الماضي 2023، في مسلسلين “جت سليمة” للنجمة دنيا سمير غانم، و"سرة الباتع" للمخرج خالد يوسف.

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