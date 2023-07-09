إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب ٣ أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين كدمات وسحجات وجروح ، إثر تعرضهم صباح اليوم الأحد، لوقوع حادث سير بطريق بلبيس الإقليمي بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغا بوقوع

حادث تصادم ملاكي في ربع نقل بطريق بلبيس الإقليمي بعد الكارتة تجاه مدينة العاشر من رمضان.

وأسفر الحادث عن إصابة ٣ أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادثين وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات المتحركة والمارة.