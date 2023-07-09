تايلور سويفت.. من هي المغنية الأمريكية الأغلى أجرًا في العالم؟

النجمة الأمريكية المغنية تايلور سويفت، تصدرت مؤشرات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما ربحت حيث النجمة الأمريكية تايلور سويفت 92 مليون دولار في عام 2022، مما يضعها في تصنيف أعلى الفنانين أجرًا في العالم.

ترصد “بوابة الوفد الإلكترونية” المشوار الفني للمغنية الأمريكية تايلور سويفت، وحجم الإيرادات في عام 2022 -2023، حيث تُعد الأغلى أجرًا في العالم .

وقد تضمنت سويفت في عام 2022 مبيعات من ألبومها “Midnights”، الذي صدر في ذلك العام، بالإضافة إلى الدخل من الألبومات السابقة. لكن سويفت شرعت في جولة عالمية هذا العام قد تصل ايراداتها في النهاية إلى مليار دولار، وفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال " .

وقد أصدرت سويفت للتو “Speak Now (إصدار تايلور) وهو إعادة تسجيل لألبومها لعام 2010 الذي يحمل نفس الاسم،ويحتوي الإصدار الجديد أيضًا على ست أغاني “From the Vault” غير متضمنة في الإصدار الأصلي.

وتقول المؤشرات، أن عام 2023 مرشح ليكون الأعلى دخلًا في مسيرة الفنانة الشهيرة البالغة من العمر 33 عامًا والتي يبلغ صافي ثروتها بالفعل 740 مليون دولار، وفقًا لمجلة “فوربس”.

وتُعد الحفلة الموسيقية الأعلى من حيث الدخل للمغنية الأمريكية التي شهدها العالم على الإطلاق، إذ يمكن أن تبلغ مليار دولار على مدار ما يزيد عن 100 حفلة غنائية حتى عام 2024، أي بمعدل 10 ملايين دولار لكل حفلة، على الرغم من أن صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت أن دخل بعض الحفلات يمكن أن تتجاوز 13 مليون دولار.

كما أن المغنية الأمريكية حققت نجاحات اخرى في عام 2023 كالآتي: 65 مليون دولار من ألبوماتها السابقة، 14 مليون دولار من ألبومها الجديد Speak Now، 25 مليون دولار من اعلانات مع شركات تجارية مثل “آبل” و”تارغت”، أي ان الحد الأدنى للدخل سويفت سيبلغ 232 مليون دولار في عام 2023.

وللمقارنة، فإن فرقة الروك Genesis، كانت الأعلى أجرًا في عام 2022، وفقًا لمجلة “فوربس”، حيث بلغت مداخيلها 230 مليون دولار، معظمها من بيع حقوق النشر الخاصة بها، لذلك، فإن دخل بقيمة 332 مليون دولار يمكن أن تجعل سويفت الأكثر أجرًا في عام 2023.

وقد أعلنت المغنية الأمريكية أخيرًا إضافة حفلات جديدة إلى جولتها العالمية التي تحمل عنوان “إيراس" (Eras) أي “العصور” التي استهلتها في مارس الفائت بإطلالة في ولاية أريزونا الأمريكية. ومن المقرّر أن تُحيي في إطار هذه الجولة أكثر من مئة حفلة حتى صيف 2024 في الولايات المتحدة والمكسيك وأوروبا وآسيا وأوستراليا.

وأعلنت تايلور سويفت عن 14 عرضًا جديدًا لجولة “إيراس” the Eras Tourبما في ذلك عرض إضافي في آنفيلد مع ظهور ضيف خاص معها بالحفل.