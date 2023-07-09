أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد

ما بين الارتفاع والانخفاض.. تباينت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الأحد 9-7-2023، وارتفعت أسعار البصل والثوم والقلقاس والبامية والملوخية، واستقرت أسعار الطماطم والباذنجان.

فيما يضاف إلى السعر المعلن من 2 إلى 7 جنيهات للكيلو في بأسواق التجزئة التي تصل للمستهلك بحسب اختلاف كل منطقة.

ومن هنا توفر بوابة الوفد لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الخضروات يوميًا كما يلي :

سجل سعر الطماطم ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيهات للكيلو بأسواق التجزئة.

كما سجل البطاطس ما بين 6 إلى 9.5 جنيه بأسواق التجزئة.

وسجل البصل ما بين 10 إلى 15 جنيها بأسواق التجزئة.

وبلغ سعر الكوسة ما بين 7 إلى 13 جنيهات.

وتراوح سعر الجزر ما بين 7 إلى 9 جنيه للكيلو .

وسجل سعر الفاصوليا ما بين 12 إلى 16 جنيها.

وبلغ سعر الباذنجان البلدي ما بين 1.5 إلى 3.5 جنيه، والباذنجان الأبيض من 2 جنيه إلى 4.5جنيه.

الفلفل الحامي البلدي ما بين 7 إلى 9 جنيها، والرومي من 8 جنيه إلى 18 جنيه.

وسجلت الملوخية ما بين 3.5 إلى 5 جنيه.

وسجل الخيار البلدي ما بين 5 إلى 7 جنيه.

وسجل سعر البامية ما بين 16 إلى 24 جنيه.

قلقاس ما بين 5 إلى 9 جنيها للكيلو.

الثوم ما بين 24 إلى 35 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأحد 9-7-2023