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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد

الخضراوات
الخضراوات

ما بين الارتفاع والانخفاض.. تباينت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الأحد 9-7-2023، وارتفعت أسعار البصل والثوم والقلقاس والبامية والملوخية، واستقرت أسعار الطماطم والباذنجان.

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أسعار الخضروات اليوم الأحد في سوق العبور

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الفاصوليا بـ23 جنيهًا.. أسعار الخضروات بالأسواق اليوم الجمعة

 فيما يضاف إلى السعر المعلن من 2 إلى 7 جنيهات للكيلو في بأسواق التجزئة التي تصل للمستهلك بحسب اختلاف كل منطقة.

ومن هنا توفر بوابة الوفد لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الخضروات يوميًا كما يلي :

سجل سعر الطماطم ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيهات للكيلو بأسواق التجزئة.

كما سجل البطاطس ما بين 6 إلى 9.5 جنيه بأسواق التجزئة.

وسجل البصل ما بين 10 إلى 15 جنيها بأسواق التجزئة.

وبلغ سعر الكوسة ما بين 7 إلى 13 جنيهات.

وتراوح سعر الجزر ما بين 7 إلى 9 جنيه للكيلو .

وسجل سعر الفاصوليا ما بين 12 إلى 16 جنيها.

وبلغ سعر الباذنجان البلدي ما بين 1.5 إلى 3.5 جنيه، والباذنجان الأبيض من 2 جنيه إلى 4.5جنيه.

الفلفل الحامي البلدي ما بين 7 إلى 9 جنيها، والرومي من 8 جنيه إلى 18 جنيه.

وسجلت الملوخية ما بين 3.5 إلى 5 جنيه.

وسجل الخيار البلدي ما بين 5 إلى 7 جنيه.

وسجل سعر البامية ما بين 16 إلى 24 جنيه.

 قلقاس ما بين 5 إلى 9 جنيها للكيلو.

الثوم ما بين 24 إلى 35 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأحد 9-7-2023
أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأحد 9-7-2023

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