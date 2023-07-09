حديقة الأورمان بالجيزة.. جنة الورود تغلق أبوابها للتطوير

في ضوء جهود الدولة المصرية التي تقوم بها بشكل مستمر، تأتي خطة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي برئاسة الدكتور السيد القصير، لتطوير حديقتي الحيوان والاورمان بالجيزة اعتبارًا من اليوم الاحد لمدة عام.

وسيتم الاغلاق الكامل لحديقة الارومان وتطويرها خلال عام، حيث تستهدف رفع كفاءة جميع خدماتها، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها مع الحفاظ على طابعها الاثرى والنباتات والأشجار النادرة، وتعظيم الاستفادة من أصولها حتى تحقق الاهداف المرجوة منها.

حديقة الاورمان

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي تاريخ نشأة حديقة الاورمان:

تاريخ الانشاء

أنشئت حديقة الاورمان بالجيزة في عهد الخديوي إسماعيل عام 1875م.

تقع الحديقة على مساحة حوالى 28 فدانًا.

تعد من أكبر الحدائق النباتية في العالم.

تم إنشاء الحديقة بهدف خدمة أفرع العلوم التي ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات.

تشمل الحديقة على 1200 تنوع نباتي تضمه الحديقة ومجموعة نادرة من الأشجار والنخيل.

حديقة

كما تضم الحديقة على 7 اقسام رئيسية منها المعشبة النباتية لخدمة أغراض البحث العلمي، والتي تشمل 2000 عينة نباتية برية مجففة، و1200 عينة نباتية منزرعة نادرة تم جمعها من جميع حدائق مصر، و1400 عينة نباتية تم جمعها من صحاري مصر.

النباتات المائية

كما تحتوي الحديقة البركة المائية المنزرعة بالنباتات المائية والنصف مائية، فضلا عن حديقة الورد.

وتحتوي أيضًا على الصوبة الزجاجية، والتي تستخدم فى إكثار النباتات بالحديقة و تربيتها للزراعة داخل الحديقة أو بيعها للجمهور بأسعار رمزية.