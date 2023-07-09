حديقة الحيوان بالجيزة.. جوهرة أفريقيا تغلق أبوابها للتطوير

غلق حديقة الحيوان بالجيزة.. في ضوء جهود الدولة المصرية التي تقوم بها بشكل مستمر، تأتي خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة الدكتور السيد القصير، لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، اعتبارًا من اليوم الأحد.

وسيتم الإغلاق الكامل لحديقة الحيوان وتطويرها خلال عام، حيث تستهدف رفع كفاءة جميع خدماتها، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثرى والنباتات والأشجار النادرة، وتعظيم الاستفادة من أصولها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي تاريخ نشأة حديقة الحيوان بالجيزة:

افتتاح الحديقة:

افتتحت حديقة الحيوان عام 1891 في عهد الخديوي توفيق، وكانت أول حديقة حيوان في أفريقيا والمنطقة العربية.

تعد الحديقة الأولى من نوعها في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث لقبت باسم "درة تاج حدائق الحيوان في أفريقيا"، لما تضمه من حيوانات نادرة وأشجار معمرة.

حديقة الحيوان

تمتد مساحة الحديقة ما يقرب من 80 فدانًا.

تضم الحديقة عندما تم افتتاحها على قرابة 6 آلاف حيوان من نحو 175 نوعًا، بينها أنواع نادرة من التماسيح والأبقار الوحشية.

يوجد فى حديقة الحيوان جداول مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور، بالإضافة إلى متحف تم بناؤه في عام 1906م، ويحتوي على مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة.

غلق حديقة الحيوان بالجيزة:

كما تضم الحديقة "الكشك الياباني"، وهو متحف صغير داخل الحديقة، يحوي بعض المقتنيات والصور الفوتوغرافية لحديقة الحيوان قديمًا وحديثًا، تم إنشاؤه في عهد الملك فؤاد عام 1924 بمناسبة زيارة ولي عهد اليابان لمصر.

وتضم الحديقة المتحف الحيوانى، وهو أول متحف بها، حيث تم إنشاؤه عام 1906، وتم نقله إلى موقعه الحالي في عام 1914م.

حديقة الحيوان

إغلاق الحديقة:

تم إغلاق الحديقة يوم 19 فبراير 2006 خوفًا على الحيوانات والطيور من الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور، لكن أعيد افتتاحها في 24 أبريل من العام نفسه.

وتحتوي الحديقة أيضًا على "5 جبلايات": القلعة، الشمعدان، جزيرة الشاي، جبلايتي الكوبري المُعلق.

وتعد حديقة الحيوان بالجيزة من أشهر الحدائق على مستوى محافظات مصر والوطن العربي، إذ تستقبل ملايين الزوار كل عام.