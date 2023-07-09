6 مخاوف قد تواجه سهم شركة طاقة عربية

5.88 جنيه السعر المستهدف للسهم

حددت إدارة البحوث بشركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية السعر المستهدف لسهم شركة طاقة عربية عند 5.88 جنيه، وهو ما يشير إلى وجود انخفاض محتمل فى سعر السهم بنسبة 34% مقارنة بالسعر الاسترشادى للطرح.

أوضح هانى عامر نائب مدير إدارة البحوث أنه تم استخدام ثلاثة طرق تقييم مختلفة استنادا إلى عدة مضاعفات، تتمثل فى مضاعف الربحية «P/E» ومضاعف قيمة المنشأة «EV/EBITDA» ومضاعف القيمة الدفترية «P/BV» للشركات المماثلة للوصول إلى السعر المستهدف لشركة طاقة عربية.

أضاف «عامر» أن السعر الاسترشادى لطرح شركة طاقة عربية مرتفع عند مضاعف ربحية 19.6 مرة، ومضاعف قيمة المنشأة 11.7 مرة، ومضاعف القيمة الدفترية عند 5.2 مرة، مشيرا إلى أنه تم تطبيق وزنًا متساويًا قدره 33.3% على نظرائها من الشركات المماثلة باستخدام طرق التقييم المختلفة التى استخدمناها.

توقع «عامر» أن تجنى الشركة ثمار خطتها التوسعية خلال الفترة المقبلة، مما سيوفر لها تدفقات نقدية قوية فى الفترة المقبلة، حيث تخطط شركة طاقة لاستثمار 32 مليار جنيه مصرى خلال 2023-2027، كما تستهدف أيضاً دخول أسواق جديدة، حيث تستهدف الشركة بدء عملها فى تنزانيا خلال يوليو 2023، كما تخطط للتوسع فى موزمبيق والسعودية.

كما أوضح المخاطر الرئيسية الست التى قد تتعرض لها الشركة، وتتمثل فى تغير أسعار الفائدة بسبب حصولها على تمويل بسعر فائدة متغير، بالإضافة إلى المخاطر التشغيلية التى قد تؤثر على قدرة الشركة فى تحقيق العائد على رأس المال المستثمَر ربحية (ROIC)، حدوث أى تأخير فى تنفيذ خطة نمو الشركة، زيادة حدة المنافسة، وكذلك المخاطر التنظيمية (مثل ضرائب الشركة)، والتعرض لتقلبات أسعار الصرف.