جوجل تستخدم البيانات العامة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

قامت Google بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها لتذكر أنه يمكنها استخدام البيانات المتاحة للجمهور للمساعدة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. غيرت شركة التكنولوجيا العملاقة صياغة سياستها خلال عطلة نهاية الأسبوع واستبدلت "نماذج الذكاء الاصطناعي" بـ "نماذج اللغة". كما ذكرت أنه يمكنها استخدام المعلومات المتاحة للجمهور ليس فقط لبناء الميزات ، ولكن المنتجات الكاملة مثل "Google Translate و Bard و Cloud AI." من خلال تحديث سياستها ، فإنها تتيح للأشخاص معرفة وتوضيح أن أي شيء ينشرونه علنًا عبر الإنترنت يمكن استخدامه لتدريب Bard وإصداراتها المستقبلية وأي منتج آخر من منتجات الذكاء الاصطناعي التي تطورها Google.

سياسة خصوصية Google ، والتي تنص على:

أثار النقاد مخاوف بشأن استخدام الشركات للمعلومات المنشورة على الإنترنت لتدريب نماذجها اللغوية الكبيرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. في الآونة الأخيرة ، تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد شركة OpenAI ، متهمة إياها بكشط "كميات هائلة من البيانات الشخصية من الإنترنت" ، بما في ذلك "المعلومات الخاصة المسروقة" ، لتدريب نماذج GPT الخاصة بها دون موافقة مسبقة. كما تلاحظ مجلة محرك البحث ، من المحتمل أن نرى الكثير من الدعاوى القضائية المماثلة في المستقبل مع قيام المزيد من الشركات بتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

اتخذ مالكو مواقع الويب التي يمكن اعتبارها ساحات عامة في العصر الرقمي أيضًا خطوات لمنع الطفرة التوليدية للذكاء الاصطناعي أو الاستفادة منها. بدأ Reddit في فرض رسوم على الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به ، مما أدى إلى إغلاق عملاء الجهات الخارجية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي الوقت نفسه ، وضع Twitter قيودًا على عدد التغريدات التي يراها المستخدم يوميًا "لمعالجة المستويات القصوى من تجريف البيانات [و] التلاعب بالنظام".