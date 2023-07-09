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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الضرائب تنفي اعتماد برامج أو شركات وسيطة لإرسال الفاتورة الإلكترونية

د. فايز الضباعني
د. فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب

أعلن الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة لم تعتمد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة E- Tax فقط ، والتي تم الترخيص لها وفقا لقرار وزير المالية رقم (337 ) لسنة 2022.

وأوضح "الضباعني" الفرق بين البرامج الوسيطة middle ware  و ERP system  حيث إن البرنامج الوسيط أو الشركات الوسيطة "middle ware" هو برنامج خاص برفع الفواتير من خلال شركة تتيح وتقوم بالنيابة عن الممول برفع الفواتير الإلكترونية وهذا الإجراء غير مصرح به للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، أما الـ ERP System فهو نظام محاسبي يمتلكه الممول، ويقوم بالتكامل بين النظام لديه ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، وهو إجراء مصرح به، وهو أحد وسائل إصدار الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد رئيس الضرائب أن المصلحة غير مسئولة عن أي تعاملات مع أى كيانات غير معتمدة، حيث إن الاعتماد على البرامج والأنظمة الوسيطة التي يمكن التدخل في بياناتها يدويًا يُعد مخالفة للقانون، لافتًا إلى أن إعلان بعض الشركات عن برامجها وأنظمتها كوسيط لإرسال الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية كنظم معتمدة من المصلحة لا يمت لمصلحة الضرائب بصله من قريب أو من بعيد.
 

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