مطاردة بين فلسطيني وجنود الاحتلال تنتهي بالهروب.. فيديو

استطاع شاب فلسطيني الهرب من محاولة اعتقاله بعد ملاحقته من 6 جنود من الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إطلاق قوات الاحتلال النار على الشاب دون إصابته ليتمكن من تجاوز السياج المحيط بالمنطقة بعد أن سلك طريقًا رمليًا صعبًا، كما أظهر الفيديو سقوط أحد الجنود لدى محاولته صعود الجبال الرملية في المكان.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى عدوانًا واسعًا على مدينة جنين ومخيمها فجر الإثنين الماضى، استمر على مدار يومين، وأسفر عن استشهاد 12 مواطنًا بينهم خمسة أطفال وأكثر من 140 مصابًا، بينهم 30 بجروح خطيرة، إضافة إلى تدمير البنى التحتية فى المخيم وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

هجوم الاحتلال على مخيم جنين كان مؤلمًا

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، أن هجوم الاحتلال العسكري على مخيم جنين كان مؤلمًا وانتهاكًا للقانون الدولي.

وأشار بورغسدورف، خلال زيارته التفقدية لآثار العدوان الإسرائيلي على جنين، بصحبة 30 دبلوماسيًا تنظيمًا من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى تدمير العديد من المنازل على مساحة تزيد عن 9 كيلومترات، وتدمير أنابيب الشرب والصرف الصحي.

وناشد بورغسدورف إسرائيل بالامتناع عن أي إجراء يؤذي المدنيين، وبأن تلتزم بالقانون الدولي خلال أي عملية عسكرية، وأن تحقق في حال وجود أي تجاوزات من قبل المستوطنين، وأن تحاسب المسؤولين عن أي اعتداء.

وأوضح أن الهدف من الزيارة هو التضامن مع السكان المدنيين في المخيم، والعمل على رفع التقارير لكافة عواصم البعثات الدبلوماسية حول ما حدث في جنين، مؤكدًا على أن السلامة والحماية للسكان المدنيين هي المسؤولية الأساسية لإسرائيل كقوة محتلة، وأنه لا بد من وقف التوسع في الاستيطان والعمل على إيجاد حل سياسي لضمان السلامة للجميع.