أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان بعد تطويرها

تبدأ وزارة الانتاج الحربي في أعمال تطوير حديقة حيوان الجيزة، وتغلق أبوابها اليوم الأحد أمام روادها.

أكد الدكتور محمد رجائي، مدير حدائق الحيوان التابعة لوزارة الزراعة، أنه تم حصر المباني الأثرية والأشجار المعمرة في حديقتي الأورمان والحيوان، على مدار شهرين قبل إغلاق الحديقتين، ومن خلال لجنة مشكلة من خبراء الوزارة، قبل تسليمها للمطور.

مصير الحيوانات

وعن مصير الحيوانات في حديقة الحيوان بعد الإغلاق، قال رجائي، إنها ستظل في مكانها وسيتم تقديم كافة الرعاية الغذائية والطبية لها حتى الانتهاء من بناء أماكنها الجديدة، وتحت رعاية العمالة القديمة، لارتباطهم نفسياً بهم، موضحاً أن وزارة الإنتاج الحربي، ستتولى دفع الأجور لهؤلاء العاملين، باعتبارها المطور.

وعن مصير أسعار تذاكر حديقة الحيوان بعد التطوير والتي تبلغ الآن 5 جنيهات للتذكرة قال "رجائي": "الدولة حريصة منذ دراسة مخطط التطوير على أن تظل تذاكر الحديقة في متناول كافة طبقات المجتمع، وألا تتحول بعد التطوير لطبقات معينة"، لكنه أكد في نفس الوقت أن الإبقاء على سعر التذكرة الحالي البالغ خمسة جنيهات لا يمكن الاستمرار فيه لأنه ظلم للحديقة نفسها واحتياجاتها ونفقاتها، على حد قوله.

أسعار تذاكر الدخول

وتابع قائلاً: "مش معقول التذكرة تبقى في حدود 5 جنيهات في ظل ارتفاع أسعار غذاء الحيوان والأدوية البيطرية وسعر 5 جنيهات تعتبر ظالمة للحديقة، لكن الدراسة دارت أن أسعار التذاكر ستتراوح ما بين 25 و30 جنيهاً للفرد لضمان استمرارية الإنفاق على الحديقة".

ومن جانبه، قال أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة، إن أنه نظرا لحجم اعمال التطوير والترميم الكبيرة الذي سوف يتم في البنية الأساسية المتهالكة، الأمر الذي يتطلب حفر الطرق الداخلية، وبالتالي صعوبة استقبال المواطنين حرصا على سلامتهم أثناء مدة التطوير والتى سيتم ضغطها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتح الحديقة أمام الزائرين

وأعلن إبراهيم عن البدء كذلك في تطوير حديقة الاورمان بالتزامن مع حديقة الحيوان.