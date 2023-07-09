الزراعة: أكبر استشارى عالمى المسئول عن تطوير حديقة الحيوان (فيديو)

قال أحمد إبراهيم، مستشار وزير الزراعة، إن أكبر استشارى عالمى لتطوير حدائق الحيوان أعد مشروعا لتطوير حديقة الحيوان بالجيزة.

مشروع تطوير حديقة الحيوان هو تحالف من مجموعة شركات مصرية وطنيه

وأوضح أحمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى" مساء اليوم السبت أن التحالف الذى يقوم على مشروع تطوير حديقة الحيوان هو تحالف من مجموعة شركات مصرية وطنيه خالصة، لافتا إلى أن الحديقة ملك لوزارة الزراعة، والتحالف سيحصل على حق انتفاع مقابل التطوير لمدة 15 عاما فقط.

وأضاف أحمد إبراهيم، أن العمل على تطوير الحديقة سيبدأ اليوم، مؤكدا أن حديقة الحيوان بالجيزة من أقدم الحدائق عالميا ويجب تطويرها.

ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن حديقة الحيوان من الغد ستغلق أبوابها لإعادة إحياء هذا التراث وتجديدها وهذا أمر جميل ورائع للشعب المصري، وسيتم إعادة إحياء تراث حديقة الحيوان مع الحفاظ على الطابع الأثري للحديقة والمساحات الخضراء وزيادة أنواع الحيوانات وتنوعها.

‏وأضاف إيهاب صابر خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي "عمرو أديب"، المذاع عبر فضائية “mbc masr”، أن وزارة الزراعة اتفقت مع هيئة الإنتاج الحربي وشركاتها العملاقة المتخصصة في أعمال المقاولات وهي تستعين بخبراء دوليين عالمين على مستوى عالي من الخبرة لتطوير حديقة الحيوان مع استمرار ولاية الحديقة للدولة.