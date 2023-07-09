سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 9 يوليو 2023 في البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأھلي المصري نحو30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء، والبيع بـ30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وصل سعر الدولار في بنك القاھرة لنحو 30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسجل الدولار أمام الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 30.85 للشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندریة، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.