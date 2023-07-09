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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 9 يوليو 2023 في البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر.

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أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

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عاجل.. الجنيه الذهب يتراجع 1000 جنيه ويسجل 17400

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأھلي المصري نحو30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء، والبيع بـ30.85 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

وصل سعر الدولار في بنك القاھرة لنحو 30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسجل الدولار أمام الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار الأمريكي  مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 30.85 للشراء، والبيع 30.95 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندریة، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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