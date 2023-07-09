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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مجدي عبد الغني.. مباراة الزمالك وفيوتشر غريبة و"زيزو" الأفضل في مصر

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

وصف الإعلامي مجدي عبد الغني مباراة الزمالك وفيوتشر بالغريبة مشيدا بنجم المباراة أحمد سيد زيزو.

وكتب مجدي عبد الغني عبر صفحته "فيسبوك":مباراة غريبة جدًا .. و زيزو من الأفضل في مصر''.

وقلب الزمالك الطاولة على فيوتشر وحول تأخره بهدفين إلى الفوز بثلاثية ، على ستاد السلام، ضمن الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز.

افتتح فيوتشر التهديف بعد تسديدة قوية من ناصر ماهر، لتسقط من يد صبحي، وتسكن شباكه في الدقيقة الخامسة.

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أحمد سيد زيزو أفضل لاعب في مباراة الزمالك وفيوتشر

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أورسوريو يمنح لاعبي الزمالك راحة بعد ثلاثية فيوتشر

وأضاف أحمد عاطف الهدف الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء  بعد خطأ دفاعي ومن حارس المرمى محمد صبحي في الدقيقة 25.

وسجل زيزو هدف التقليص من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45.

وأدرك الزمالك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة ناصر منسى من داخل منطقة الجزاء

وسجل زيزو هدف الثالث من تسديدة متقنة بعد تنفيذ ركلة حرة مباشر من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55.

وبهذه الفوز صعد الزمالك للمركز الثالث برصيد 59 نقطة ،ويتراجع فيوتشر إلى المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

ضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

وعلى مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد ومحمود شبانة وعمر جابر وأحمد فتوح  ومحمد حسام "بيسو"وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وعلي ياسر ومحمد صلاح.

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