الزلزولي هداف كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما

حصل عبدالصمد الزلزولي لاعب منتخب المغرب الأولمبي على جائزة هداف بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد باريس.

وسجل الزلزولي ثلاثة أهداف في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

توج منتخب المغرب الأولمبي ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما بعد فوزه على منتخب مصر بهدفين لهدف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما في المغرب على ملعب مولاي الأمير عبدالله.

منحت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، جائزة أفضل حارس إلى اللاعب المصري حمزة علاء.

وقدم حمزة علاء أداء مميزًا على مدار مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما وكان حاضرًا في المباراة النهائية أمام المباراة ولم يتلقى منتخب مصر سوى هدفين فقط في البطولة الأفريقية أمام المغرب في النهائي.

حصل إبراهيم عادل نجم منتخب مصر الأولمبي ونادي بيراميدز، على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 غاما المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

منتخب مصر بادر التسجيل في الدقيقة العاشرة بقذيفة صاروخية بأقدام محمود صابر لمنح الفراعنة أفضلية لم تستمر طويلا حيث عاد منتخب المغرب إلى نقطة الصفر بتسجيله هدف التعادل عن طريق يانيس بقراوي في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

واستمر التعادل بين المنتخبين إلى أن ذهبا إلى أشواط إضافية واستطاع أسود الأطلس مباغتة الفراعنة بهدف ثاني في الدقيقة 105 سجله أسامة تيرجالين قبل نهاية الشوط الإضافي الأول

ولعب منتخب مصر الأولمبي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثامنة عشرة بعد تدخل تقنية الفيديو وطرد محمود صابر لاعب الفراعنة بسبب تدخل عنيف.

وتأهل بصفة رسمية منتخبات مصر والمغرب ومالي إلى أولمبياد باريس بعد نتائجهم في كأس أمم أفريقيا 2023، ليشارك الفراعنة في الحدث الأولمبي العالمي للمرة الثانية على التوالي.

واستضافت المغرب فعاليات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد باريس) 2024.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بعد فوزه في نصف النهائي على غينيا بهدف ليحجز بطاقة أولمبياد باريس، بينما حسم منتخب المغرب تأهله إلى النهائي عقب الفوز على مالي بضربات الترجيح.