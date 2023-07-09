خبير مالي يتوقع اختبار البورصة لمستوى مقاومة مهم خلال تعاملات الاسبوع

تتوقع آمال سليمان خبير أسواق المال أن تشهد مؤشرات البورصة الرئيسية والفرعية خلال تعاملات الأسبوع الجاري ارتفاعات، والتعافي من الخسائر.

كما تتوقع "سليمان" أن يختبر المؤشر الرئيسي إيجي أكس30 مستويات مقاومة قوية عند منطقة 17250 نقطة، وذلك حال تجاوز هذه المنطقة، متوقع أن يستهدف منطقة 17400 نقطة.

يتوقع أيضا أن تكون نقاط الدعم عند مستوى 16800 نقطة كمستوى أول، ومنطقة16600 نقطة مستوى ثان.

كان أداء مؤشرات البورصة مخيب للتوقعات، متأثرة بحالة الضعف التي تضرب الأسواق المالية العالمية، وتبدد توقعات الاتجاه إلى عملية تعويم للعملة المصرية.

تسبب ذلك في عمليات بيعية مكثفة قادها المستثمرين الأجانب، نتيجة عمليات جني ارباح، في ظل حالة عدم الاستقرار بالبورصات العالمية، وعدم وجود محفزات قوية للمستثمرين، تدفعهم لضخ أموال في السوق.

رغم كل هذه المبررات التي فقدت السوق جزء من مكاسبه التي سجلها على مدار الاسابيع الماضية، إلا أن قيم التداولات نجحت في الحفاظ على متوسطات مستوياتها.