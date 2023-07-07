حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (شاهد)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 8 يوليو وحتى الخميس 13 يوليو 2023 على كافة مدن وأنحاء الجمهورية.

ونشرت هيئة الأرصاد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانًا تفصيليًا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 8 يوليو وحتى الخميس 13 يوليو 2023 على كافة مدن وأنحاء الجمهورية.

وأشارت الهيئة إلى حالة الطقس في النهار على مدار الأسبوع سيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

تفاصيل حالة الطقس على مدار الأسبوع

وفيما يلي أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها على مدار الأسبوع:

يوم السبت 8 يوليو:

شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على شواطئ مطروح، الضبعة، العلمين، الإسكندرية، بلطيم ودمياط وسرعة الرياح ما بين 50 إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من مترين إلى 3 أمتار.

الأحد والإثنين 9 و10 يوليو:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على شواطئ كل من مطروح، الضبعة، العلمين، الإسكندرية، بلطيم ودمياط المطلة على البحر المتوسط. وسرعة الرياح من 50 إلى 60 كم/ س مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 2.75 وحتى 3 أمتار.

وخلال الفترة من الثلاثاء 11 يوليو وحتى الخميس 13 يوليو:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية.

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