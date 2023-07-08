شاهد.. جمهور الزمالك يمتنع عن تشجيع الفريق في مباراة فيوتشر

امتنع جمهور الزمالك الحاضر في استاد السلام الآن عن التشجيع وتقديم الدعم للفريق الأبيض خلال مواجهة فيوتشر المقامة بين الطرفين في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأخر الزمالك بهدف نظيف أمام فيوتشر سجله اللاعب ناصر ماهر في الدقائق الأولى من المباراة المقامة الآن ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء امتناع الجمهور عن التشجيع اعتراضًا على رفض مسئولي الأمن في النادي دخول أدوات التشجيع الخاصة بالجماهير، قبل أن يعود الفريق للتشجيع مرة أخرى بعد استقبال الفريق الهدف الثاني.

بدأ الزمالك المباراة بالتشكيل المكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله نيمار - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

بينما بدأ فيوتشر المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: جوزيف جوناثان - علي الفيل - باسم علي - عمر كمال عبدالواحد.

الوسط: مهند لاشين - غنام محمد - محمد فاروق - ناصر ماهر - أحمد رفعت.

الهجوم: أحمد عاطف.