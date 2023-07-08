الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري في الشوط الأول

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التقدم في النتيجة على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الشوط الأول، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 21 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2022 /2023.

تفاصيل الشوط الأول:

شهد الشوط الول سيطرة شبه تامة من قبل لاعبي الأهلي، واجهها تراجع كبير من قبل الاتحاد السكندري، مما جعل حسين الشحات يستغل الموقف ويتحصل على ركلة جزاء في أول عشر دقائق من زمن الشوط الأول، ليسجلها علي معلول بنجاح ويتقدم للفريق الأحمر.

فيما ضاعف محمود عبدالمنعم "كهربا" الهدف الثاني في الدقيقة الـ 13، بعدما استفاد من تمريرة مميزة من الدولي الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وأضاع سيد البلد هدف محقق مع منتصف الشوط، بعدما انفرد مهاجم الفريق إسلام عبدالنعيم بمحمد الشناوي ولعب الكرة بالعرض، لكن لم تجد من يسكنها الشباك، ليتمكن أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي في بدأ هجمة معاكسة.

وبدأ مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول، في خط الدفاع.

بينما في خط الوسط، يتواجد: أليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد فخري وحسين الشحات وبيرسي تاو.

فيما تواجد محمود كهربا، في الهجوم.

بينما الصربي زوران مانولوفيتش المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: عمار حمدي، مصطفى إبراهيم، محمد الصالح، خالد صبحي، صبري رحيل.

الوسط: خالد الغندور، مورو ساليفو، محمد محمود، محمد فارس.

الهجوم: إسلام عبد النعيم.

وجاءت مقاعد البدلاء للأهلي، كالآتي:

علي لطفي وخالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف ومروان عطية ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.