رئيس نادي البنك الأهلي يطالب لاعبيه بالفوز على المحلة في عقر دارها

طالب اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي من لاعبيه تحقيق الفوز على غزل المحلة بعد غدِ الإثنين بستاد غزل المحلة في الجولة قبل الأخيرة للدوري للابتعاد عن دائرة الهبوط.

جاء ذلك خلال اجتماع نصار باللاعبين والجهاز الفني بقيادة القبرصي بابا فاسيليو قبل انطلاق المران الرئيسى لتحفيزهم استعدادا لمواجهة غزل المحلة .

فاسيليو مع المدرب محمد عبد الواحد

وأثنى رئيس نادي البنك الأهلي على الروح القتالية العالية والجهد المبذول من الجهاز الفني واللاعبين فى التدريبات

وأكد على ثقة مجلس إدارة النادي فى منظومة الفريق وقدرتهم على عبور هذه المرحلة المهمة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض فريق البنك لسلسلة من الخسائر في الفترة الأخيرة أمام الأهلي صفر/3 في الدوري، ثم بيراميدز بنفس النتيجة في ربع النهائي لكأس مصر.

ترقب بين ادارة النادي والجهاز الفني للمهمة الصعبة المقبلة

ويحتل البنك الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة من 8 انتصارات و13 خسارة و11 تعادلًا، وله 34 هدفا ومنيت شباك الفريق بـ40 هدفا ودفاعه من أضعف الدفاعات في الدوري المصري مع المحلة وحرس الحدود والداخلية وأسوان وطلائع الجيش، ودفاع الإسماعيلي أفضل من السداسي بهز شباك الدراويش 37 مرة.