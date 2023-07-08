تحذير شديد اللهجة من سفير السعودية بإسبانيا لمواطني المملكة

أعلن سفير السعودية في إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين، عدد من النصائح للسعوديين المتواجدين بإسبانيًا، مشددًا على أنه ولابد من اتخاذ الحيطة والحذر واليقظة في التعامل مع الغرباء، موجهًا عدد من النصائح للسعوديين الزائرين والمقيمين بإسبانيا.

اعتداء ونشل لسعودي في مدينة برشلونة.. وتعليق من سفير السعودية

وشدد على أنه ولابد من عدم لبس مقتنيات ثمينة تلفت الانتباة، وجاء ذلك على خلفية اعتداء أحد المواطنين السعوديين في اسبانيا لعملية اعتداء ونشل في مدينة برشلونة.

علق سفير المملكة في إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين، على الحادث الذي تعرض لها المواطن السعودي في اسبانيا وسرقة ساعة ثمينة له، مشددًا على أنه ولابد من اتخاذ الحيطة والحذر.

سفير المملكة العربية السعودية باسبانيا

ونشر سفير السعودية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل التغريدات "تويتر"، كاتبًا: "سفارة خادم الحرمين الشريفين والقنصلية العامة في ملقا واعضاءها يتشرفون بخدمة المواطنين و الزائرين في مملكة اسبانيا و ندعوهم على التواصل معها عبر موقعها الرسمي لتسجيل جوازاتهم".

وتابع: "كما تود ان تلفت انتباهكم أتخاذ الحيطة والحذر.. مع خالص امنياتي بقضاء اجازة سعيدة في ربوع اسبانيا الجميلة.. دمتم بخير وعافيه، ادام الله عزّ بلادنا و ادام علينا الامن والامان فهي نعمة لا تقدر بثمن".

وغرد المواطن السعودي الذي تعرض لحادث السرقة باسبانيا، :"نصيحة مُحب لكل مسافر هذا الصيف: لا ترتدوا مقتنيات ثمينة. تعرضت اليوم لاعتداء ونشل في مدينة برشلونة، والسبب هو اني خرجت مرتديا ساعتي المفضلة".

وفي سياق أخر، كانت نظمت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، احتفالية بمناسبة "اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية"، والذي يوافق الرابع والعشرين من شهر يونيو 2023م، بحضور كل من سعادة السفير خالد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، وسعادة الدكتورة نعيمة القصير، مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، ومشاركة الزميلات الدبلوماسيات بالسفارة، وذلك بمقر السفارة بالقاهرة.

جانب من احتفالية السفارة باليوم العالمي للمرأه في الدبلوماسية

وفي كلمة له بهذه المناسبة، نوه سفير خادم الحرمين الشريفين أسامة بن أحمد نقلي، بدور المملكة كراعي أساسي لاعتماد هذا اليوم في منظمة الأمم المتحدة، معربًا عن شعوره بالفخر والاعتزاز للقفزة النوعية التي شهدتها المملكة في تمكين المرأة السعودية، بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين.