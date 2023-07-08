قنابل أمريكا لأوكرانيا لغمًا يهدد العالم لاحقا| فيديو

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن القنابل العنقودية التي تم توريدها من أمريكا لأوكرانيا ستصبح لغما يهدد العالم الفترة المقبلة موضحا أنه في حال سقطت تصبح لغما.

وأشار سمير فرج، إلى أن سقوط القنابل العنقودية يكون في «كونتينر» يحتوي على 3 آلاف قنبلة، يتم إلقاؤه من الطائرة ويصيب أهدافا بمنطقة تصل لمساحة ملعب كرة قدم تقريبا.

وتابع فرج: حال عدم انفجار القنبلة بعد السقوط تصبح مثل الألغام تماما، محذرا من إلقائها في مناطق مأهولة بالسكان.

وقال إنه من الوارد إصابة القنابل العنقودية المدنيين سواء من روسيا أو أوكرانيا، مضيفا: «أوكرانيا لن تحقق أهدافا من توريد القنابل العنقودية من أمريكا، والموقف سيزيد اشتعالا، وإنذارا بأنه لا وقف للحرب الأوكرانية الروسية الفترة المقبلة»

واضاف: حال إصابة المدنيين الروس بالقنابل العنقودية سيتصاعد القتال بين روسيا وأوكرانيا، وقد نرى ظاهرة القتل الجماعي.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر قناة صدى البلد.

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