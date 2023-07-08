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السبت 08 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأونروا تُعلن صرف بدل إيجار لأصحاب المنازل المُدمرة في جنين

الأونروا
الأونروا

أعلن الناطق باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة، اليوم السبت، أن (الأونروا) ستصرف مبالغ مالية (بدل إيجار) لأصحاب المنازل المدمرة في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال أبو حسنة: إن "عملية صرف المبالغ المالية، ستتم، حين عودة الأهالي إلى منازلهم بعد ترميمها".

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إسرائيل فشلت فى جنين وتبحث عن انتصار فى نابلس (شاهد)

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تعليق قوي من الأمم المتحدة على أحداث جنين

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانًا عسكريًا، فجر الثلاثاء الماضي، على مدينة جنين ومخيمها، وتسبب في احداث دمار واسع في المدينة والمخيم، جراء القصف المباشر وعمليات التجريف.

الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل جُندي خلال تبادل إطلاق للنار في جنين:

من ناحية أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء مقتل جندي خلال تبادل إطلاق للنار مساء يوم الثلاثاء في جنين بالضفة الغربية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن الجندي الذي لقي مصرعه من وحدة النخبة "إيغوز".

وكانت سرايا القدس كتيبة جنين أعلنت مساء الثلاثاء مسؤوليتها عن مقتل جندي إسرائيلي، بعد تفجير عبوة ناسفة في جيب عسكري وتبادل لاطلاق النار.

وأكدت كتيبة جنين أن المعركة مستمرة وأنهم يواصلون الاشتباك والتصدي للقوات الإسرائيلية على أطراف المخيم بعد فشل محاولة التوغل الأخيرة عصر اليوم وحققوا إصابات مباشرة في صفوفها وعطبوا عددا من الآليات.

وذكرت أن وحدة الهندسة نفذت عملية تفجير بعبوة "طارق 1" بعربة تايغر مصفحة ما أدى إلى تدمير الجزء الأمامي منها وإعطابها.

وأعلنت الكتيبة مقتل جندي إسرائيلي بعد تفجير عبوة ناسفة في جيب عسكري، وإصابة اثنين آخرين في اشتباكات.

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