"قصور الثقافة" تشارك في معرض الأوبرا الثاني للكتاب

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، في معرض الأوبرا الثاني للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بساحة دار الأوبرا، والذي يأتي في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، وينطلق مساء غد الأحد 9 يوليو.

المخرج هشام عطوة

250 عنوانًا ضمن سلاسل إصدارات مشروع النشر

وتقدم الهيئة في المعرض أكثر من 250 عنوانا ضمن سلاسل إصدارات مشروع النشر، منها أكثر من 100 عنوان جديد أصدرتهم الهيئة خلال العام الحالي 2023، ومن بينها كتاب "مذكرات هدى شعراوي" تقديم د. طارق النعمان، وكتاب "في معبد الفنون" للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، وكتاب "دوستويفسكي حياته وإبداعه" ترجمة د. سامية سليم، ورواية "نحن" ليفجيني زامياتين ترجمة نبيل رشوان، وكتاب "سحر مصر القديمة" للدكتور حسين عبد البصير، وكتاب "السحر في المعتقد الشعبي" للدكتورة شيرين جمال الدين، وكتاب "مصر والثورات الصناعية" للدكتور مصطفى جودة، ومجموعة "ذئاب مارقة" للكاتب والروائي سمير الفيل، و"العلمانية وبؤسها" للدكتورة منى أبو سنة، وغيرها من الإصدارات المعلن عنها مؤخرا.

طه حسين

وتشارك الهيئة بمجموعة طه حسين التي أصدرت منها 20 عنوانًا بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربي منها "الفتنة الكبرى" بجزأيه، و"الأيام"، و"نقد وإصلاح"، و"في الشعر الجاهلي"، و"تجديد ذكرى أبي العلاء"، و"مع المتنبي"، و"مرآة الإسلام"، و"من بعيد"، إضافة إلى إصدارات روائع المسرح العالمي ومنها "سيجفريد" لجان جيرودو، ترجمة كمال فريد، "والمسافر بلا متاع" لجان أنوى، ترجمة وتقديم أنور لوقا، و"الإنسان الآلي" لكاريل تشابيك" ترجمة طه محمود طه، ومجموعة كتب "الهوية" ومنها "الكتابة التاريخية من منظور المواطنة" للدكتور سمير مرقص، وكتاب "حكايات من دفتر الوطن" لصلاح عيسى، و"الأقباط والقومية العربية" أبو سيف يوسف، "ومصر للمصريين" لألكسندر شولش وترجمة رءوف عباس، ومن سلسلة "الذخائر" "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري، و"طبقات الأطباء والحكماء" لابن جلجل، "والبديع في نقد الشعر" لأسامة بن منقذ، "والموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري" للآمدي، وسلاسل "الدراسات الشعبية"، و"كتابات نقدية"، و"آفاق عالمية"، والكتب الإبداعية سواء الدواوين الشعرية أو المجموعات القصصية والروايات بسلسلتي "أصوات أدبية" و"إبداعات"، ومجلات وكتب قطر الندى للأطفال، حيث تتميز الإصدارات بتنوعها وقيمتها وأسعارها المخفضة.

يشرف على تنظيم مشاركة الهيئة بالمعرض الإدارة العامة للتسويق والمبيعات، حيث سبق المشاركة بأكثر من معرض خلال العام الحالي بخلاف معرض القاهرة الدولي للكتاب، منها معرض فيصل للكتاب ومعرض الكتاب المسرحي بالمجلس الأعلى للثقافة في سياق التعاون مع هيئات وقطاعات وزارة الثقافة، ومعرض الكتاب بسمالوط المنيا، بخلاف المعارض التي تنظمها الهيئة بمواقعها ومنها معرض الكتاب بقصر ثقافة الأنفوشي، وتشهد الفترة المقبلة عددا من المعارض المحلية داخل مواقع الهيئة بالمحافظات ضمن فعاليات الأنشطة الصيفية.