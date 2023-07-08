حبس طرفي مشاجرة داخل مطعم بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، حبس طرفى مشاجرة، 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة التشاجر بالزجاجات الفارغة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام 3 أشخاص بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة على أحد المطاعم بمدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول: 3 أشخاص وطرف ثان: مدير مطعم و4 عمال بسبب محاولة الطرف الثانى صرف الطرف الأول من أمام المطعم محل عملهم، لقيامهم بمضايقة المترددين عليه، تعدى خلالها الطرفين على بعض بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة دون إصابات أو تلفيات، كما لم يتم تحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.